У меня нет вируса, что же мне — дома сидеть? Что будет, если накашлять на инспектора? А если у меня есть справка, что мне нужно ездить? — у водителей куча вопросов о том, можно или нет сегодня быть за рулем. У власти не всегда есть ответы. Но они есть у «За рулем».

Режим то ли карантина, то ли самоограничения распространяется по России быстрее вируса. Если у вас еще нет понимания, что можно, а что нельзя в новых условиях, то Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора», внесет ясность.

1. Чем карантин отличается от самоизоляции?

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Разницу обозначить трудно, ведь понятие «карантин» в законодательстве есть, а вот термин «самоизоляция» присутствует только в Указе мэра Москвы.

Под карантином, в соответствии со ст. 1 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», понимаются ограничительные мероприятия — административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных.

Однако в настоящее время никакого карантина (по смыслу, придаваемому данному понятию законом), не введено — существует лишь Указ № 34-УМ Мэра Москвы от 29 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности», пункт 9.3 которого и обязывает всех горожан не покидать жилища без веских на то оснований (посещение магазинов, получение медицинской помощи, работа и т. п.).

2. Допустим, я еду один — просто катаюсь по городу, из машины не выхожу. К чему могут докопаться полицейские?

1 апреля (и это не шутка) Московской городской Думой приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы, которыми предусматривается наказание для нарушивших режим «самоизоляции» (подчеркну: не введенный в действие и не существующий в законах!) граждан в размере четырех тысяч рублей, а при совершении данного нарушения «с использованием транспортного средства» (опять непонятно — как можно нарушить режим «самоизоляции» при помощи автомобиля — только если выехать из квартиры непосредственно на нем), штраф будет пять тысяч рублей, а автомобиль будет задержан и помещен на штрафстоянку.

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К слову, забрать его до окончания «режима повышенной готовности» тоже не получится (по этому кодексу), поскольку для этого потребуется выйти из дома и снова нарушить запрет, а при выезде со штрафстоянки автомобиль снова смогут задержать опять же за передвижение на нем.

Поэтому я бы рекомендовал ограничить передвижения по городу — во избежание необоснованных претензий со стороны полиции. Я знаю, как работает наша судебная система. Сомневаюсь, что судью легко удастся убедить в том, что магазин в трех километрах от дома был нужен вам в определенный момент больше, чем другой, через дорогу.

Сегодня эта мера касается только Москвы. Но учитывая, как быстро регионы «подтянулись» по цепочке за режимом самоизоляции, не исключаю для них аналогичного сценария.

3. Ужесточили наказание за нарушение карантина. Но я не на карантине, я на самоизоляции. За какие «заслуги» меня могут оштрафовать или даже отправить в тюрьму?

Меры направлены, в первую очередь, на тех людей, которые находятся именно в карантине. На днях вышло новое Постановление главного санитарного врача РФ, в котором глав субъектов призвали ужесточить контроль над этой категорией граждан. К ней относятся лица, прибывшие из стран-очагов инфекции и больные коронавирусом. Таких людей предписано либо посадить на домашний карантин, либо изолировать в медицинском учреждении. Но это касается тех граждан, кто потенциально мог стать носителем инфекции.

4. Специально кашлял в сторону инспекторов, чтобы от меня отстали, — это считается за провокацию? Что мне за это будет?

Прямого наказания за это нет, но, зная находчивость наших полицейских, несложно предположить, что они могут попытаться привлечь водителя за посягательство на жизнь или здоровье сотрудника правоохранительных органов. А это уже нарушение статьи 317 УК РФ, которое карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью (поскольку в России действует мораторий на смертную казнь, она заменяется пожизненным лишением свободы. — Прим. ред.). Ведь посягательство на жизнь и здоровье инспектора ГИБДД может выражаться не только в попытке выстрелить в него из пистолета. Теоретически любой из нас может являться носителем вируса, так что если вы специально кашляете на сотрудника ДПС, это можно расценить как попытку его заразить.

5. Продезинфицировал салон, и теперь в машине пахнет спиртом. Это законный повод отправить меня на «продувку»?

Если вам встретился инспектор с буйной фантазией, то такой вариант возможен. Запах спирта является основанием для проведения освидетельствования. Но опять же, если при первичном обследовании на месте показания прибора будут нулевыми, то оснований для направления на медицинское освидетельствование нет. При условии, что у водителя нет иных признаков опьянения — неустойчивость позы, нарушение речи, поведение, не соответствующее обстановке.

6. Справка с места работы (я работаю в аптеке, супермаркете, курьером) может заменить мне спецпропуск?

Справка с места работы — не аналог спецпропуска. Но в настоящий момент нет четкого понимания, кому и как будут выдаваться спецпропуска. Поэтому мы исходим из того, что, если мы обязаны появляться на рабочем месте, справка является подтверждающим документом. В устной форме сотруднику полиции зачастую тяжело объяснить, что вы следуете к месту работы, и он вправе даже доставить вас в отделение полиции для разбирательства. Справка поможет избежать подобных проблем.

7. Присвоение мне QR-кода с адресом моего проживания подпадает под нарушение закона о персональных данных? Ведь меня, по сути, вынуждают дать согласие на их обработку.

Власти всегда могут сослаться на то, что своими действиями стремятся не допустить распространения инфекции и вообще борются с угрозой для общества в условиях готовности к чрезвычайным ситуациям. Под этим предлогом некоторые права граждан могут быть ограничены. Обжаловать нарушение своих прав, на мой взгляд, сейчас бесполезно — учитывая, что суды не работают (российские суды тоже на карантине до 10 апреля. Рассматриваются только безотлагательные дела — например, об избрании меры пресечения. — Прим. ред.). Хотя уже были попытки подать в суд заявления об оспаривании Указа мэра Москвы, который ограничивает свободу перемещения граждан, гарантированную Конституцией РФ.

8. Кажется, или всю страну пытаются «взять на карандаш». Это действительно так?

Понимаете, одно дело, когда главой субъекта РФ вводятся меры, обязывающие граждан ходить в медицинских масках или одноразовых перчатках в общественных местах, чтобы пресечь развитие заболевания. И совсем другое — запрет на перемещения по городу тех людей, которые даже не являются больными. Сажать всю страну под «домашний арест», на мой взгляд, не совсем законно — как минимум на уровне местных властей. Кстати, знаете, что такая мера пресечения как домашний арест — даже менее строгая, чем самоизоляция. Потому что домашний арест предполагает хотя бы периодические прогулки по разрешению суда. Режим самоизоляции не допускает такую возможность.

9. Для полицейских есть разница между тем, что я вышел пешком за продуктами или выехал за ними же на авто?

Формально разницы нет, ведь, согласно разъяснениям мэрии Москвы, въезды и выезды из города не запрещены. Следовательно, не запрещено передвижение по городу на автомобиле. Так что, если вы имеете право передвигаться за продуктами, то делать это можете и на автомобиле. С точки зрения безопасности это будет даже правильнее, нежели вы будете ходить пешком или передвигаться на общественном транспорте.

10. Я сделал за свои деньги тест на вирус. Он отрицательный. Это является аргументом при ответе, почему я на улице?

В принципе захватить при выходе из дома эту справочку не помещает. Да, реалии таковы, что сейчас нам приходится таскать с собой увесистую папку документов: паспорт, военный билет, документы на аренду квартиры и тому подобное. Справка от врача в этом наборе не будет лишней. По крайней мере, она будет подтверждать, что заболевания нет и вы не являетесь его переносчиком.

11. Если меня останавливают разнообразные «помощники» (казаки, дружинники...), как мне себя вести? Какие у них полномочия?

Останавливать вас для проверки документов и уж тем более производить задержание имеют полномочия только сотрудники полиции, судебные приставы, которые исполняют решение о госпитализации, и представители других силовых структур. Все, что могут сделать казаки, волонтеры и прочие добровольцы, — вежливо разъяснить вам, что находиться на улице в настоящий момент гражданам не рекомендуется, поскольку введен режим самоизоляции. По факту они такие же простые граждане, и у них нет права применять к вам силу.

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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС