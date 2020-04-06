Когда это все закончится? Наука отвечает!

Вот футболист Глушаков ест чеснок и считает, что это помогает ему не подхватить коронавирус. Другие имбирь скупают, который «поднимает» иммунитет. Третьи вообще переболели COVID-19 прошлым летом. В обстановке нервозности легко повестись на ерунду… Не стоит!

На вопросы о коронавирусе отвечает Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор книги «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами».

1. Хочу срочно укрепить иммунитет и не дать шанса коронавирусу. Что мне взять: чеснок, витамин С, имбирь, иммуномодуляторы?

Иммунитет — сложная система, все тонкости работы которой неизвестны даже продвинутым специалистам. Но совершенно очевидно, что универсального способа что-то в этой тонкой машине «укрепить» не существует — тем более такими грубыми методами, как поедание чеснока. Лучшая защита от коронавируса — не допускать, чтобы вирус попадал в организм. Для этого необходимо ограничить контакты с потенциально зараженными и тщательно соблюдать гигиену. Другими словами, не ходить без нужды в людные места и как следует мыть руки много раз в день. Причем мыть обязательно с мылом — оно разрушает внешнюю оболочку вирусов.

2. Значит, я заболею… А жить буду?

Заболеть — скорее всего, и правда заболеете. Но очень может быть, что вы не заметите этого: у абсолютного большинства людей COVID-19 проходит в легкой форме. Может подняться температура, немного поболит горло, начнете кашлять — все как при обычной простуде. Но если через несколько дней такой простуды вы почувствуете, что вам тяжело дышать, — срочно звоните в «скорую». Особенно если вам больше 65 лет, у вас высокое давление, проблемы с сердцем и сосудами, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) или диабет. Все это — факторы риска, которые повышают вероятность, что COVID-19 перейдет в среднюю или тяжелую стадию. А вот у детей болезнь протекает легко практически всегда — это связывают с особенностями работы иммунной системы и распределением белков-рецепторов, цепляясь за которые вирус проникает в организм.

3. А может, я уже болел? И вот жена у меня в прошлом сентябре похожими симптомами страдала после курорта…

Вы — не исключено, особенно если вы были в очагах заражения в тот момент, когда там многие уже заболевали. Некоторые уверены, что они переболели коронавирусом, потому что летом или прошлой весной у них была «странная простуда». Но здесь ученые четко говорят «нет»: первый из известных случаев COVID-19 выявлен в Китае 17 ноября. В другие страны болезнь пришла не раньше января. У вашей жены было что-то иное.

4. Я могу болеть коронавирусной инфекцией и не замечать этого?

Да, это возможно. У некоторых людей болезнь протекает вообще без симптомов или же они настолько слабые, что человек не обращает на них внимания. Но при этом такой носитель может заражать окружающих, особенно близких, с которыми находится в тесном контакте. Точно узнать, болели вы COVID-19 или нет, можно будет, когда в поликлиниках и лабораториях появятся тесты на антитела к коронавирусу. Они определяют, есть ли у вас в крови защитные молекулы, которые организм вырабатывает, встречаясь с любой инфекцией.

5. А жена заболеет? А сосед по лестничной клетке? Как мы заражаемся коронавирусом?

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COVID-19 — респираторная инфекция, то есть вирус размножается в клетках дыхательных путей. Поэтому и распространяется он, прежде всего, в капельках жидкости оттуда — например, со слюной или мокротой. Когда такая капелька попадает на слизистую (скажем, кто-то на вас чихнул), вирус получает возможность проникнуть в организм. Но заразиться можно и не контактируя с инфицированными, потому что подсыхающие капельки остаются на всевозможных поверхностях — ручках дверей, кнопках лифта, окне выдачи кофе, заправочном пистолете. Когда вы касаетесь загрязненных предметов, а потом подносите руку к слизистым — например, чешете глаз или едите бутерброд — вирус прямой наводкой проникает в организм. Кроме того, коронавирус может размножаться в кишечнике и поэтому выделяется с фекалиями. Так что подхватить его можно, если недостаточно соблюдать гигиену при посещении туалета. Учитывая все это, у людей, живущих вместе, практически нет шансов не заразиться, если кто-то один подхватил коронавирус.

6. Могу ли я заразиться повторно?

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Сообщения, что кто-то подцепил коронавирус второй раз, периодически появляются в СМИ, но серьезных доказательств этому нет. Вирус, вызывающий COVID-19, «перепрыгнул» на человека от летучей мыши или другого животного не раньше ноября, а «полноценно» эпидемия стала развиваться в декабре. Даже нестойкий иммунитет после «обычных» простуд держится дольше четырех месяцев. Защита от атипичной пневмонии — ее вызывает намного более смертельный родственник нынешнего коронавируса — начинает спадать только через три года.

Макаки-резусы, которых ученые заражали COVID-19, оставались иммунными к ней минимум месяц, а наверняка и дольше, так как эксперимент продолжается, и они по-прежнему не заразились повторно. Поэтому оснований предполагать, что, переболев коронавирусной инфекцией, вы можете тут же заразиться ею снова, нет. Особенно если вы болели с выраженными симптомами: очень часто чем тяжелее проходит заболевание, тем дольше держится иммунитет к нему.

7. Сколько все это будет продолжаться?

Единственно честный ответ — мы не знаем. Но, глядя на Китай и другие страны, которым удалось задавить эпидемию, можно осторожно предположить, что жесткие ограничения придется держать несколько месяцев. Затем можно постепенно «откручивать гайки», снимая часть запретов. И в таком режиме, скорее всего, мир будет жить довольно долго — пока не менее 60% людей не переболеют коронавирусной инфекцией. Когда мы преодолеем эту черту, сформируется коллективный иммунитет, который будет защищать общество от COVID-19.

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