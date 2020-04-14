Закончились права, ездить можно? Вроде да

Пандемия изменила всё, в том числе работу ГИБДД. Однако измененный режим работы — это не прекращение работы. «За рулем» узнал, как дела с заменой прав, получением медсправки и сдачей экзаменов.

Как заменить водительское удостоверение сегодня?

Материалы по теме ГИБДД сокращает общение с водителями: там тоже особый режим

Что делать, если у вас истек срок действия водительского удостоверения и требуется замена? Президент во время прямой трансляции 8 апреля заявил о необходимости продлить действие паспортов и водительских удостоверений и других удостоверений личности не менее чем на три месяца. «Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — сказал он. Путин дал распоряжение правительству создать механизм, который позволит автоматически продлить действие документов. 9 апреля распоряжение МВД подписал председатель правительства Михаил Мишустин. 10 апреля первый заместитель главы МВД России генерал-полковник полиции Александр Горовой на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) сообщил, что полицейские не будут привлекать к ответственности граждан с просроченными паспортами или правами. Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России. Там должны быть выпущены соответствующие приказы.

При этом штраф за просроченные права никто не отменял. Наказание такое же, как за управление транспортным средством без водительского удостоверения, — от 5000 до 15 000 рублей, в соответствии со ст. 12.7 КоАП РФ. Кроме того, ваш автомобиль отправят на штрафстоянку (ст. 27.13 КоАП РФ). И этим могут угрожать недобросовестные гаишники для вымогательства взяток. В таких случаях о невыполнении приказа необходимо сообщать на горячую линию МВД по телефону доверия, указанному на каждой машине ГИБДД. Но в любом случае вас ждет нервотрепка и потеря времени.

А что с медсправкой?

Также известно, что с 1 июля будет сложнее получить медицинскую справку, необходимую при замене прав, так как обязательными станут анализы крови и мочи на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) и психоактивных веществ, то есть следов хронического употребления алкоголя и наркотиков, причем такие анализы будут делать только аккредитованные лаборатории, и на обработку результатов будет уходить больше времени. Так что даже при оптимистичном развитии ситуации с пандемией за справками в июне в диспансерах будут очереди, а стоить они будут в несколько раз дороже.

Иными словами, есть смысл попытаться заменить права не дожидаясь лета. Легче всего, если медсправка уже на руках. Если справки нет, придется искать работающие диспансеры. В ряде регионов их в связи с эпидемией закрыли, позже начали открывать. Однако попасть в них можно только по предварительной записи.

Экзамен на права сейчас еще принимают?

Материалы по теме Что отвечать инспектору ГИБДД при пропускном режиме

В особом режиме работают сейчас и регистрационные отделы ГИБДД. Записаться на прием можно через Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru). Необходимо сразу подготовить все документы, чтобы не ходить несколько раз (снова записываясь через госуслуги). Да, и не забудьте оформить электронный пропуск для похода в ГИБДД. В Москве это можно сделать на сайте mos.ru. И не удивляйтесь тому, что при оформлении документов вас попросят встать за 1,5 метра от окошка — на это тоже есть соответствующие приказы. Вам же, если вы решились на поход в ГИБДД, стоит запастись маской, перчатками и средством для обработки рук.

Сложнее выпускникам автошкол, кому необходимо сдать водительский экзамен. Уже в конце марта Госавтоинспекция во взаимодействии с автошколами сократила до минимума (нескольких человек) составы групп кандидатов в водители, сдающих экзамены, и не допускала кандидатов с повышенной температурой или другими симптомами заболевания. В ряде автошкол экзамены перенесли на неопределенный срок. А 13 апреля, как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина, Госавтоинспекция временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами по всей стране. На вопрос о сроках приостановки Понарьин ответил, что они пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации общей ситуации в регионах.

Будем следить за новостями.