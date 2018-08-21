Путин поручил продлевать сроки действия прав автоматически — журнал За рулем

Путин поручил продлевать сроки действия прав автоматически

На самом деле действие всех документов, удостоверяющих личность, будет продлено минимум на три месяца.

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В сегодняшнем обращении к главам российских регионов президент России Владимир Путин заявил о необходимости автоматического продления всех видов документов, включая паспорта, водительские права и так далее. Это необходимо в связи со сложившейся ситуацией — эпидемией коронавируса и последовавшим режимом самоизоляции.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», — заявил президент.

Фото: ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

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