Путин поручил продлевать сроки действия прав автоматически

Автомобилист Илья не пропустил при повороте мотоциклиста, который в нарушение правил ехал по «выделенке». Инспекторы ГИБДД не стали особо вникать в обстоятельства ДТП и посчитали виновным водителя машины. О том, чем могла бы обернуться халатность инспектора в расследовании «За Рулем».
Автомобилист Илья не пропустил при повороте мотоциклиста, который в нарушение правил ехал по «выделенке». Инспекторы ГИБДД не стали особо вникать в обстоятельства ДТП и посчитали виновным водителя машины. О том, чем могла бы обернуться халатность инспектора в расследовании «За Рулем».
Автомобилист Илья не пропустил при повороте мотоциклиста, который в нарушение правил ехал по «выделенке». Инспекторы ГИБДД не стали особо вникать в обстоятельства ДТП и посчитали виновным водителя машины. О том, чем могла бы обернуться халатность инспектора в расследовании «За Рулем».