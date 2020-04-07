Нарушителей карантина теперь ловят с помощью дорожных камер

Номера всех, кто обязан соблюдать карантин в Хабаровске, находятся в базе системы видеофиксации.

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ГИБДД Хабаровска применила систему видеофиксации «Поток» для выявления нарушителей карантина. Дорожные камеры системы умеют считывать номера, в ее базе теперь содержатся номера автомобилей, владельцам которых предписано соблюдать карантин.

Напомним, карантин — эта жесткая ограничительная мера, введенная 19 марта главным санитарным врачем России для инфицированных или находящихся под подозрением граждан, в частности для тех, кто прибывает из-за рубежа. Такие граждане должны изолироваться на 14 дней, а при появлении симптомов коронавируса вызвать врачей на дом. За нарушение правил карантина физическим лицам грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей. Автоинспекция Хабаровска получила от медиков список горожан, находящихся на карантине, и добавила номера их машин в базу «Потока», пишет издание DVHAB со ссылкой на источник в городской полиции.

Упрощает задачу по отлову нарушителей серьезно уменьшившийся дорожный трафик. При фиксации госномера нарушителя система подает сигнал, водитель задерживается. Но и без применения этой системы инспекторы Хабаровска при остановке автомобиля начали сверять фамилии водителей и пассажиров с карантинным списком. Если нарушители появятся, их будут передавать в местное отделение Роспотребнадзора.

Штрафовать автомобилистов за нарушение режима начали и в других городах России.

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС