Водители начали получать огромные штрафы за поездки, нарушающие условия самоизоляции.

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Сегодня любому водителю, который не сможет доказать обоснованность своей поездки остановившим его сотрудникам ДПС, может быть выписан штраф в размере от 15 000 до 40 000 рублей, согласно обновленной части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (действия, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 000 до 40 000 рублей). И нововведение не осталось страшилкой на бумаге — водителей по всей стране действительно штрафуют за нарушение режима самоизоляции.

Например, в Свердловской области водители обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с жалобой, которую опубликовали в Instagram чиновника. В ней они указали, что инспекторы ГИБДД останавливают автомобили и штрафуют их водителей за нарушение режима самоизоляции. Ответ губернатора оказался странным.

«Сложно без документов сказать, за что конкретно выписали штраф. Это может быть сделано в рамках санкций, установленных ст. 20.6 КоАП РФ — эта статья предусматривает наказание любым жителям региона за нарушение ограничительных мероприятий, в том числе самоизоляции. Для людей, в отношении которых вынесено предписание Роспотребнадзора, действует ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Санкции там еще существеннее», — написал в Instagram Куйвашев.

Странность в том, что в статье 20.6 КоАП санкции предусматриваются только для должностных лиц. И очень хорошо, что губернатор указал на то, что в ст. 6.3 КоАП «санкции еще существеннее». То есть за «невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий…», а также «непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств…» на должностных лиц накладывается штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, а на граждан, вышедших на улицу без причины, — от 15 000 до 40 000 рублей.

В Уфе водителя оштрафовали на 15 000 рублей за то, что он вышел из дома, чтобы перепарковать автомобиль. Суд определил, что водитель был «в общественном месте без справки от работодателя».

В Краснодарском крае начали штрафовать за поездки на кладбище. Таким образом, предпасхальная уборка могил может обойтись людям в 15 000 рублей, а значит эта традиция не является основанием для выхода из дома.

Еще двух водителей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Краснокамске Пермского края. Они катались по городу «без уважительных на то причин».

Подобных штрафов, размер которых поражает, выписывается немало, но не все они попадают в новостные ленты.

В сложившейся ситуации поездки в другие регионы лучше отложить, тем более что некоторые из них закрыты для гостей и транзита.

Фото: Егор Алеев/ТАСС