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Препятствием для поездок по России из одного региона в другой стал не только ограниченный перечень причин, оправдывающих поездки, но и разница мер ограничений поездок на личных автомобилях в разных областях и городах.
Напомним, что ездить можно только в магазины и аптеки, желательно, ближайшие, на работу, если компания или организация продолжает деятельность, а также при обращении за медицинской помощью в случае угрозы жизни и здоровью. Ни одна из этих причин, за редким исключением, не предусматривает поездки в соседнюю область. Однако потребность в таких поездках есть, и на форумах и в соцсетях этот вопрос стал одним из самых популярных. Чаще всего людям нужно либо вернуться домой с заработков, либо забрать родителей. Но автомобиль с номерными знаками другого региона обязательно привлечет к себе внимание, а его водитель может быть оштрафован за нарушение режима самоизоляции.
Поэтому рекомендуется иметь с собой документ хоть как-то подтверждающий обоснованность поездки, что, в принципе, весьма проблематично. Например, основание для передвижения по одной области (скажем, пропуск), теряет свою силу в любой соседней области. То же самое касается прописки, если на пути к дому вам нужно транзитом пересечь одну или несколько областей.
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Тем временем более 20 регионов ввели достаточно жесткие ограничения на передвижения граждан, что сводится к запрету на въезд на ту или иную территорию «посторонних» людей, не прописанных в регионе или городе.
Например, в Мурманской ограничили въезд в города Кировск и Апатиты (пока до 13 апреля). На такой же срок закрыта дорога между Ковдором и Мончегорском. Нельзя без соответствующей прописки въехать также в Олененгорск, Полярные Зори, Белокаменку, а также в Териберку и Ура-Губу.
Ограничен въезд на территории Астраханской, Вологодской, Новосибирской и Челябинской областей. Пропускают кордоны только прописанных в регионе людей и грузовой транспорт.
В Ленинградской области аналогичным образом закрыли города Мурино, Янино и Энколово Всеволожского района, деревню Глинка Тосненского района и Кингисепп, а также Перово в Выборгском районе.
В Республике Татарстан ввели пропуска и справки утвержденной формы от работодателя, разрешающие перемещения, без которых водителям грозит штраф.
Чеченская Республика закрыла все границы и даже обращение премьер-министра РФ к главе республики не помогло снять запрет на въезд.
Москва и Подмосковье не разделились, а проживающие там люди могут совершать поездки из столицы за город, если они обусловлены одной из разрешенных причин.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС