Передвигаться по России из одной области в другую стало проблематично из-за разницы в ограничениях и невозможности обосновать необходимость поездки.

Материалы по теме Депутат Мосгордумы: ограничения передвижений сегодня незаконны

Препятствием для поездок по России из одного региона в другой стал не только ограниченный перечень причин, оправдывающих поездки, но и разница мер ограничений поездок на личных автомобилях в разных областях и городах.

Напомним, что ездить можно только в магазины и аптеки, желательно, ближайшие, на работу, если компания или организация продолжает деятельность, а также при обращении за медицинской помощью в случае угрозы жизни и здоровью. Ни одна из этих причин, за редким исключением, не предусматривает поездки в соседнюю область. Однако потребность в таких поездках есть, и на форумах и в соцсетях этот вопрос стал одним из самых популярных. Чаще всего людям нужно либо вернуться домой с заработков, либо забрать родителей. Но автомобиль с номерными знаками другого региона обязательно привлечет к себе внимание, а его водитель может быть оштрафован за нарушение режима самоизоляции.

Поэтому рекомендуется иметь с собой документ хоть как-то подтверждающий обоснованность поездки, что, в принципе, весьма проблематично. Например, основание для передвижения по одной области (скажем, пропуск), теряет свою силу в любой соседней области. То же самое касается прописки, если на пути к дому вам нужно транзитом пересечь одну или несколько областей.

Материалы по теме Остановила ГИБДД во время самоизоляции? Вот как надо отвечать!

Тем временем более 20 регионов ввели достаточно жесткие ограничения на передвижения граждан, что сводится к запрету на въезд на ту или иную территорию «посторонних» людей, не прописанных в регионе или городе.

Например, в Мурманской ограничили въезд в города Кировск и Апатиты (пока до 13 апреля). На такой же срок закрыта дорога между Ковдором и Мончегорском. Нельзя без соответствующей прописки въехать также в Олененгорск, Полярные Зори, Белокаменку, а также в Териберку и Ура-Губу.

Ограничен въезд на территории Астраханской, Вологодской, Новосибирской и Челябинской областей. Пропускают кордоны только прописанных в регионе людей и грузовой транспорт.

В Ленинградской области аналогичным образом закрыли города Мурино, Янино и Энколово Всеволожского района, деревню Глинка Тосненского района и Кингисепп, а также Перово в Выборгском районе.

В Республике Татарстан ввели пропуска и справки утвержденной формы от работодателя, разрешающие перемещения, без которых водителям грозит штраф.

Чеченская Республика закрыла все границы и даже обращение премьер-министра РФ к главе республики не помогло снять запрет на въезд.

Москва и Подмосковье не разделились, а проживающие там люди могут совершать поездки из столицы за город, если они обусловлены одной из разрешенных причин.

Как отвечать сегодня сотруднику ДПС, остановившему ваш автомобиль, вы можете узнать здесь.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС