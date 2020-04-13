Со среды для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.

Цифровые пропуска в столице введут с 15 апреля, но оформлять их можно с сегодняшнего дня. Для передвижения пешком они пока не нужны, тут будут действовать ранее установленные ограничения. Пропуск потребуется для поездок по городу или выезду из него на автомобиле, такси или общественном транспорте. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок остается открытым.

Что такое цифровой пропуск

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В пропуске будет указан буквенно-цифровой код. Первые четыре знака обозначат дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволят идентифицировать его владельца и цель поездки. Например: 1104-Т123-МО11-К123

Будет три типа пропусков. Первый — для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Если организация продолжит работать и присутствие сотрудника на рабочем месте необходимо. Такие же пропуска потребуются курьерам и волонтерам. Срок действия цифрового пропуска для поездок на работу — до 30 апреля. Для получения пропуска на работу указывать какие-либо адреса не требуется. Второй тип — для поездок в медицинские учреждения. Указывается адрес конкретного медучреждения. Количество таких пропусков не ограничено. Третий вид — разовый пропуск для поездок в личных целях — в супермаркет, на дачу, на вокзал и так далее. Выдается не более двух раз в неделю, на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно.

Как его получить

Цифровой пропуск выдается бесплатно, получить его можно будет несколькими способами. Онлайн на mos.ru. Авторизованный пользователь выбирает услугу «Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы», вводит необходимые данные и подает заявку. Пропуск можно получить с помощью СМС, отправленного на номер 7377. Формат СМС пока не определен, но к 15-му обещают его сформировать. Цифровой код придет в ответном СМС. Или по телефону: +7 (495) 777-77-77. Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию, сам заполнит данные для цифрового пропуска и продиктует код. Это, вероятно, будет самый времязатратный способ — просто потому, что дозвониться непросто. Однако если возникнут проблемы с получением пропуска, консультацию придется получать также по этому телефону.

Если нет регистрации на mos.ru, можно использовать альтернативные способы авторизации через gosuslugi.ru, Сбербанк или соцсети либо зарегистрироваться и создать личный кабинет.

Кому потребуется

Не только автомобилистам, но также тем, кто ездит по городу на велосипеде или мопеде. Информация для дачников. Тем, у кого дача расположена в Московской области, надо оформить пропуск для разового передвижения, указав в графе «с иной целью». Пропуск, полученный в Москве, действует и на территории Московской области. Пропуск дается на сутки, если обратно в Москву вы возвращаетесь на следующий день или через несколько дней, нужно оформить новый пропуск. Для поездок на машине в магазин следует выбрать тип «Разовое передвижение в иных целях». Если нужно отвезти продукты пожилым родственникам на машине или общественном транспорте, следует оформить пропуск, выбрав тип «Разовое передвижение в иных целях».

Детям до 14 лет (пассажирам) оформлять пропуск не нужно. Остальным понадобится цифровой пропуск, каждый оформляет его самостоятельно, сделать это сразу на двоих не получится.

В Московской области действует аналогичный режим. Между Москвой и Подмосковьем будет действовать роуминг цифровых пропусков. То есть, для поездки из столицы в область и обратно горожанам нужно заказывать один пропуск на портале mos.ru. Жители Подмосковья должны оформлять аналогичный документ через областной портал uslugi.mosreg.ru. Тем же, кто хочет приехать в Москву из другого региона страны, нужно запрашивать столичный пропуск.

Кто и как проверяет пропуск

Цифровой пропуск необходимо предъявить представителям органов, осуществляющих контроль соблюдения правил самоизоляции. Проверит его и служба такси при заказе автомобиля. Сохраните, запишите или распечатайте данные пропуска. Предъявить цифровой пропуск можно любым удобным способом — как на мобильном устройстве, так и на бумажном носителе. При себе также необходимо иметь указанный в запросе документ, удостоверяющий личность. Чаще всего это паспорт.

Санкции

Задержание в пути без цифрового пропуска влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до 30 тысяч рублей. В случае аварии с причинением вреда здоровью человека или имуществу или при повторном нарушении штраф составит от 15 до 50 тысяч рублей. Нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля влечет наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей. Машина может быть задержана сотрудниками ГИБДД и перемещена на спецстоянку.

Подробнее о новом регламенте передвижения читайте в нашем материале.



Фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»