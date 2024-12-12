Цена Tesla Cybertruck может заметно упасть в России: раскрыты причины

Пикап Tesla Cybertruck прошел сертификацию в Китае

Электрический пикап Tesla Cybertruck прошел сертификацию в КНР. Это первый международный рынок, где разрешены продажи автомобиля.

При этом стоит уточнить, что получение сертификата не гарантирует немедленного дебюта Cybertruck в КНР. Известно, что автомобиль сейчас пытаются усовершенствовать, а именно проводится работа над системами безопасности.

Tesla Cybertruck поставляют в РФ по параллельным каналам по цене от 22 млн руб. Из-за высокой стоимости этот автомобиль является редкостью в стране, но все может измениться, так как перевозка из Китая будет стоить заметно ниже, чем из США. То есть, стоимость автомобиля в РФ, если он официально выйдет на китайский рынок, может снизиться.

Tesla Cybertruck

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Источник: CarNewsChina