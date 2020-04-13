Где мне взять пропуск? Что будет, если его нет? И еще 9 вопросов

Власти вводят электронные пропуска, которые ограничат передвижения граждан на личном и общественном транспорте. «За рулем» отвечает на главные вопросы о том, как теперь передвигаться.

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С 15 апреля 2020 года в Москве и Московской области вводятся обязательные электронные пропуска для перемещения на автомобиле или общественном транспорте. Нужны они, как можно понять из разъяснений мэра Москвы и губернатора Подмосковья, для того, чтобы отслеживать, совершает ли человек разрешенную поездку, отклонился от разрешенного правилами маршрута или вообще поехал куда-то без всякой надобности.

С 13 апреля, то есть с сегодня, они начинают выдаваться. Пропуска выдаются по заявлению. «Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Проверять будем через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте», — заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ограничения пока касаются только автомобилистов и тех, кто передвигается общественным транспортом. Ходить пешком можно без пропусков — в ближайшие магазины, аптеки и больницы.

Соответствующие указы, вводящие пропускной режим, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев уже подписали.

Вопрос 1. Когда и где можно получить пропуск?

Оформление пропусков начинается заранее — с сегодняшнего дня, 13 апреля 2020 года на портале Москвы mos.ru и на подмосковном сайте госуслуг uslugi.mosreg.ru. Из-за большого количества обращений не исключены сбои в работе серверов, которые могут не выдержать нагрузку. Именно поэтому пропуска начинают выдавать за два дня до введения. Однако уже в воскресенье были жалобы, что страница mos.ru открывалась не у всех. Но, например, власти Москвы предусмотрели и другие возможности получения пропусков.

Также получить их можно через Единую справочную службу Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Оператор задаст уточняющие вопросы и сам заполнит анкету на пропуск, после чего сообщит код пропуска, который будет выглядеть так: 1604-Т123-МО11-К123. Эти цифры и буквы вы должны будете предоставлять остановившим вас патрулям. Первые 4 цифры — дата завершения действия пропуска, а остальные описывают его предъявителя и цель поездки. QR-код нужен для быстрого считывания информации представителями власти и является необязательным.

Кроме того, в Москве будет предусмотрено оформление цифрового пропуска по СМС, через номер 7377. Код пропуска вы получите в ответном СМС-сообщении.

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О других способах получить пропуск в Подмосковье, кроме как через сайт, не сообщается.

Стоит ли куда-то идти (в МФЦ, например?) — нет, конечно. Все пропуска выдаются удаленно.

Вопрос 2. А если у меня не будет пропуска?

Согласно московскому КоАП (ст. 3.18.1 за «необеспечение режима самоизоляции») предусмотрен штраф 4000 рублей (5000 рублей при повторном наложении).

Вопрос 3. Какие сведения нужны для пропуска?

Помимо фамилии, имени и отчества следует указать номер и серию паспорта, а также телефон. Для поездки на личном автомобиле или мотоцикле необходимо сообщить его государственный регистрационный номер, а для поездки на общественном транспорте — номер карты «Тройка» или «Стрелка», если таковые у вас имеются. Требуется указать адреса отправления и назначения. Для поездок на работу требуется также ИНН работодателя.

Вопрос 4. Могут ли мне запретить поездку?

Перечень уважительных причин для поездок является открытым. Это значит, что ограничения есть, но в общем... В общем вам следует двигаться по маршруту из одной указанной точки до другой. Пропуск оформляется на один маршрут.

Вопрос 5. Какие поездки разрешены?

Пользуясь любым видом транспорта (мотоциклом, скутером, автомобилем, такси, метро, МЦК, МЦД, электричками и наземным общественным транспортом), вы должны оформить один из трех видов пропусков.

Для поездок на работу пропуска оформляются до 30 апреля 2020 года. При этом предусмотрены пропуска для работников курьерских служб, которые смогут свободно перемещаться по городу и области без ограничения количества поездок.

При необходимости поездки в медучреждение оформляется однодневный пропуск, который позволяет доехать только в указанную больницу или клинику. Такие пропуска можно оформлять ежедневно и по несколько раз.

Два раза в неделю можно оформлять пропуск для прочих поездок. Место назначения неважно: это может быть дача, вокзал, удаленный магазин и так далее. Срок действия таких пропусков составляет один день. Таким образом, выезд, например, на дачу — это один пропуск, и если вы не вернулись в тот же день, то для выезда с дачи нужен новый пропуск.

Вопрос 6. Достаточно ли одного пропуска на машину?

Нет. Пропуск выдается не на машину, а на человека. Так что у каждого пассажира, как и у водителя, должны быть собственные электронные пропуска с одинаковым маршрутом следования. Кроме того, понадобятся документы, доказывающие совместное пребывание в самоизоляции. Это может быть, например, прописка в паспорте, временная регистрация или свидетельства, подтверждающие родство, а также другие документы.

Вопрос 7. Распространяется ли действие московского пропуска на Подмосковье и наоборот?

Москва и область — одна агломерация, на территории которой на время режима изоляции действуют единые правила перемещения. Это касается и пропусков, которые имеют силу и в столице, и в Подмосковье, если маршрут поездки подразумевает пересечение административной границы. То есть оформлять два пропуска не нужно. При этом жители Москвы оформляют пропуска через московские службы, а жители области — через подмосковные.

Людям, приезжающим из других регионов, необходимо заказать пропуск на подмосковном сайте госуслуг, если они не собираются въезжать в Москву, или на сайте Правительства Москвы, если им нужно в столицу. Это касается и транзитного транспорта.

Вопрос 8. Как будут проверяться цифровые пропуска?

Проверка будет вестись должностными лицами, которым нужно будет предъявить не только сам пропуск в виде распечатки или на экране смартфона, но и документ, удостоверяющий личность, — паспорт. Проверка будет проводиться на месте с помощью планшетов и, как обещают, не займет много времени.

Вопрос 9. Кому не понадобятся цифровые пропуска?

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Оформлять пропуск нужно не всем. От этой обязанности освобождаются военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты (так что «За рулем» продолжает интенсивно работать для вас) и охранники. На время пропускного режима их право на передвижение будет подтверждаться служебными удостоверениями. Не нужны пропуска и детям младше 14 лет.

Вопрос 10. Какие гарантии, что данные о моем паспорте, машине, маршрутах не попадут куда не надо?

Как заявили в Правительстве Москвы, сбор и хранение информации будет осуществляться в соответствии с законом о персональных данных. То есть доступ к ней третьих лиц исключен. После окончания режима повышенной готовности вся собранная информация будет уничтожена.

Вопрос 11. Кому задавать уточняющие вопросы?

Все уточняющие вопросы вы можете задать оператору колл-центра — +7 (495) 777-77-77 (Москва), 8 (800) 550-50-30 (Московская область). Ввиду того, что правила для Москвы и Подмосковья едины, полученная там информация, независимо от того, куда вы звонили, правомерна для обоих регионов. Но дозвониться в колл-центры уже проблематично.

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Фото: Марина Лысцева/ТАСС, Правительство Москвы