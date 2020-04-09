Можно ли сегодня купить новую машину? Да, но с проблемами

Допустим, вас не напугали ни кульбиты рубля, ни приостановка деятельности большинства автомобильных дилеров. Хотите купить автомобиль сейчас? — ваше право. «За рулем» рассказывает, как сделать это правильно.

Российский автомобильный ритейл сейчас, как известно, тоже переживает «карантин». В дилерских центрах вас встретят разве что охранники, которые вежливо (или не очень — как повезет) разъяснят, что в соответствии с Указом Президента РФ до 30 апреля все салоны не работают — приходите позже. Но если купить очень хочется, то...

Следственный эксперимент

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Для начала «За рулем» обзвонил крупнейшие дилерские центры Hyundai, Kia, Mazda, Geely, Toyota, Ford, Volkswagen. Не обошли мы стороной и более дорогостоящие бренды — Audi, BMW, Mercedes-Benz и Jaguar.

Подход к потенциальным клиентам везде оказался разным и от стоимости заявленного автомобиля вообще не зависел. Порой во время общения с представителями колл-центра складывалось ощущение, что вас тактично посылают по известному адресу люди, которых вы отвлекаете от действительно важных дел. Однако в большинстве компаний все же аккуратно разъясняют, что сейчас салоны не работают, и предложили «оформить покупку онлайн». На самом деле за формулировкой скрывается банальная возможность забронировать интересующую машину до 30 апреля.

Специалист отдела продаж «Авилон-Легенда» (официальный дилер Mercedes-Benz в Москве):

«Речь идет о бронировании автомобиля, о резервировании условий по машине. Мы фиксируем ее стоимость, и она остается за вами. Дальнейшие действия мы с вами сможем совершить, когда будут сняты все ограничения».

Успей купить?

Идея забронировать выбранный автомобиль не лишена смысла. Уж больно велика вероятность, что из затяжных «выходных» автосалоны выйдут на работу с новыми ценниками. Судите сами: деятельность дилерских центров сейчас заморожена, а ведь они — обычные предприниматели, которым нужно гасить аренду, выплачивать зарплату сотрудникам, обеспечивать поставки. Так что житейским вопросом «где взять денег?» они сейчас озадачены не меньше покупателей. К тому же дилеры находятся в прямой зависимости от автопроизводителей, а те, в свою очередь, уже переписывают ценники.

Кто и как повысил цены

Некоторые автомобильные бренды — причем не только зарубежные, но и отечественные — не стали дожидаться окончания «карантина» и подняли цены в начале апреля.

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Так, согласно мониторингу, проведенному специалистами сайта «Цена авто», с этого месяца подорожали практически все модели марки Lada. Семейство Granta получило прибавку в среднем на 5 тысяч рублей, а седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta Sport — на 7 тысяч рублей.

Успел откорректировать цены и Hyundai. По минимуму выросли цены на некоторые комплектации Solaris, как обновленного, так и дореформенного (в среднем «плюс» 6 тысяч рублей). При этом базовые модификации остались на прежнем уровне. А вот другой седан, Elantra, подорожал уже на 10 тысяч рублей.

Еще более существенному пересмотру подверглись прайс-листы Тойоты. Бизнес-седан Camry вырос в цене на 39 тысяч рублей, а Land Cruiser Prado — на 59 тысяч рублей. И все это только «первые ласточки» тотального грядущего повышения цен.

Бесконтактная практика

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Коронавирус реанимировал интерес к онлайн-покупкам автомобилей во всех странах. Как пишут «Известия», в Китае покупатели Geely еще в феврале (тогда там бушевала эпидемия) могли зарегистрироваться на онлайн-платформе, выбрать автомобиль и оформить страховку. Продезинфицированный автомобиль клиенту доставляли чуть ли не к порогу.

Tesla, как обычно, шагает впереди планеты всей. В тринадцати штатах Америки сейчас действует «бесконтактная» практика: выбираете подходящую модель электромобиля и заполняете документы онлайн самостоятельно. Дальше Tesla Direct Drop сделает все за вас: доставит товар на эвакуаторе, и вы, как новый владелец машины, сможете открыть ее с помощью своего смартфона. Необходимые документы лежат в салоне — остается только отправить вторые экземпляры по почте для закрытия сделки.

Русские горки

Вначале скачки курса рубля, теперь нерабочая неделя, плавно перешедшая в месяц... Некоторые регионы, осознавая «масштаб бедствия», разрешили автодилерам работать — например, в Тамбовской или Оренбургской областях. Так что, если вы проживаете в этих районах (полный список — вот здесь. — Прим. ред.), то считайте, что повезло — ваши автосалоны, пусть и не все, снова работают. Если вам совсем невмоготу, можно и доехать в соседнюю область в работающий центр. Экзотично, конечно, но почему нет?

Остальным жителям России можно посоветовать по возможности забронировать машину сейчас, пока цены большинства автопроизводителей все еще пребывают «на карантине». И, кстати, вы тоже в какой-то степени оказались в рядах счастливчиков, ведь у вас есть финансовая возможность купить новый автомобиль у официального дилера. А это в нынешних реалиях — само по себе достижение.

Можно ли сегодня купить новую машину? Да, но с проблемами Допустим, вас не напугали ни кульбиты рубля, ни приостановка деятельности большинства автомобильных дилеров. Хотите купить автомобиль сейчас? — ваше право. «За рулем» рассказывает, как сделать это правильно. Можно ли сегодня купить новую машину? Да, но с проблемами

Мнение эксперта

президент РОАД (Ассоциация «Российские автомобильные дилеры»):

«Сейчас мы наблюдаем повсеместное повышение цен от автопроизводителей, в первую очередь из-за нестабильной экономической ситуации и пандемии коронавируса. РОАД уже ожидает падения рынка продаж сильнее, чем озвученный нами в начале года прогноз (-8%). При этом можем констатировать, что автопроизводители будут вынуждены поднимать цены и дальше — да, не настолько резко, а более локализованные — не так быстро.

В контексте приобретения нового автомобиля следует вспомнить кризис 2014 года. Тогда цены на автомобили выросли существеннее, чем предлагаемые скидки впоследствии. Поэтому можем рекомендовать сейчас забронировать машину, если вы действительно собирались ее покупать. А забирать уже после окончания режима самоизоляции, если в вашем регионе не разрешена продажа оффлайн».