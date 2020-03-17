Падение курса рубля уже сказалось на стоимости новых машин: некоторые производители начали переписывать ценники. Как изменятся прайсы на новинки автопрома и когда подтянется вторичка — в материале «За рулем».

Россия — страна возможностей. В том смысле, что возможно в ней все что угодно. Однако недавний обвал стоимости нефти и, как следствие, резкий маневр рубля, после которого он ослабил позиции аж до 75 руб. за доллар и 85 руб. за евро, наделал немало шума. Так или иначе, но это касается всех нас.

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Люди, пережившие не один сложный экономический период, не дадут соврать: предпосылки кризиса разные, но этапы развития примерно одни и те же. Вспомним 2014 год, когда колебания курса были такими же значительными. И вместе проследим за тем, как тогда автоиндустрия реагировала на изменения экономического климата в стране.

Итак, весной 2014 года резкое ослабление рубля, вызванное не только внешнеполитическими причинами и санкциями, но и фиксацией отечественной экономики на нефти и полезных ископаемых, привело в автосалоны множество новых клиентов. Все они рассчитывали приобрести автомобили по старым ценам — «пока не началось». Покупатели, успевшие запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, не прогадали. Потому что дальше по мере роста курса доллара автопроизводители начали постепенно повышать цены. Это привело к тому, что в июне-сентябре 2014 года, по информации агентства Reuters, авторынок провалился больше чем на 20%. В надежде хоть как-то поддержать предпринимателей правительство ввело в действие госпрограмму «Деньги в обмен на автохлам» (в 2014 году на нее было выделено 12,9 млрд рублей. — Прим. ред). Отныне покупатели, сдавшие в утилизацию свой старый автомобиль, могли получить скидку на новый. Расчет оказался верным — осенью ситуация понемногу стала налаживаться.

Однако главным преобразующим фактором рынка явились отнюдь не меры правительства, а вторая волна покупательского спроса, спровоцированная очередным ослаблением рубля в конце года. Рекордные колебания были зафиксированы 16 декабря, которое эксперты впоследствии окрестили новым «черным вторником». Тогда за один день торгов доллар подскакивал на 15,66 руб. до 80,1 руб., а евро — на 21,87 руб. до 100,74 руб. Этот и последующие несколько дней автопроизводители и дилеры запомнят надолго — многим из них приходилось останавливать продажи или корректировать цены в режиме онлайн. В результате, по информации аналитического агентства «Автостат», в декабре 2014 года цены на свои автомобили подняли более 20 брендов, работающих на отечественном автомобильном рынке. В среднем цена повысилась на 5–7%, однако некоторые модели стали стоить едва ли не на четверть дороже.

По итогам 2014 года рубль обесценился к доллару на 72,2% (с 32,66 руб. на 1 января 2014 года до 56,24 руб. на 1 января 2015 года) и к евро на 51,7% (с 45,06 руб. до 68,37 руб.), согласно данным ТАСС

Серьезные изменения стоимости автомобилей продлились вплоть до апреля 2015 года. Летом, как в 2015-м, так и в 2016 году, наблюдалась стабилизация и по части валюты, и по ряду других показателей, и в отдельные месяцы даже было зафиксировано небольшое снижение стоимости автомобилей, отмечают эксперты «Автостата». Однако начиная с сентября цены снова постепенно поползли вверх. В результате с момента последнего кризиса средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла более чем на 50%. И в свете последних событий можно предположить, что это еще не предел.

Что происходит сейчас?

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Между тем некоторые автопроизводители уже начали пересмотр цен на свои модельные ряды. Согласно мониторингу, проведенному специалистами сайта «Цена Авто», к такой мере за первые две недели марта прибегли руководители семи марок из 52 представленных на отечественном рынке.

Так, немецкий премиум-бренд BMW поднял цены на 20 из 33 моделей, доступных для российского покупателя. Все они стали дороже на 10–390 тыс. рублей. При этом у некоторых моделей, например, BMW 3-й и 5-й серий подорожали только отдельные комплектации, тогда как у тех же BMW 7-й и 8-й серий, а также М4, М5, М8, Х3, Х4, Х7 в цене выросли все модификации.

Пересмотрела прайс-листы и более «народная» Toyota. Бизнес-седан Camry прибавил в цене от 42 тыс. до 53 тыс. руб. в зависимости от комплектации (не коснулись изменения только версии S-Edition. — Прим. ред.), а внедорожник Toyota Land Cruiser 200 подорожал на 41–101 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме двух начальных. Помимо этого подорожали отдельные модели премиального бренда Lexus и автомобили бюджетных марок, например, Renault, сообщает «Автостат».

Несмотря на вполне предсказуемый рост стоимости новых иностранных автомобилей, в этот раз эксперты не ожидают серьезного спада покупательской активности после удовлетворения ажиотажного спроса. Ведь у людей всегда остается возможность приобрести машину на специальных условиях. В особенности это касается автомобилей сегмента премиум.

«Вторичка» на очереди

На вторичном рынке ситуация сложнее, ведь в отличие от дилеров, реализующих на рынке новые модели, у продавцов б/у нет такого набора маркетинговых инструментов, чтобы привлечь покупателя. Тем более, когда речь идет о продаже машины одного физлица другому. Остается только снижать цену и одаривать потенциального покупателя различными «плюшками» в виде второго комплекта шин, полноразмерной запаски или расходников — если таковые имеются.

Брать или не брать?

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Не нужно быть экспертом автомобильной отрасли, чтобы понять: купить автомобиль дешевле, чем сейчас, россиянам в обозримой перспективе вряд ли удастся. На динамику цен будет влиять множество факторов, в том числе:

уже существующая корректировка, которую мы видим у некоторых производителей;

степень локализации производства у того или иного бренда — сильнее всего подорожают машины, импортируемые в Россию:

уровень «аппетита» производителей — будут ли они готовы пожертвовать какой-то долей маржи, чтобы удержать баланс между ценой и спросом.

Естественно, шокировать публику одномоментным подорожанием автомобилей на 5% и выше никто из производителей не готов. Тут как в покере: никто из игроков не горит желанием демонстрировать карты первым, поэтому многие занимают «выжидательную тактику» — смотрят, как будут действовать конкуренты. Так что, скорее всего, рост цен растянется на несколько месяцев. Это означает, что если вы располагаете возможностью приобрести автомобиль, то выгоднее всего сделать это сейчас.