Renault повышает цены на автомобили

В компании называют это корректировкой и объясняют падением цен на нефть и колебанием курса рубля

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Российское представительство Renault скорректировало цены на автомобили в связи со сложившейся экономической ситуацией. Повышение составило 1,14%, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании. Рост спровоцирован падением цен на нефть.

Напомним, ранее и в руководстве АВТОВАЗа признали, что цены на автомобили Lada могут быть повышены. Учитывая, что компании входят в один альянс, увеличение цен может коснуться именно автомобилей отечественной марки. В свою очередь, третий участник альянса, компания Nissan, а также УАЗ и PSA сообщали, что пока не повышают цены, ожидая стабилизации рубля.

Цены на автомобили начали расти в связи с падением цен на нефть и последовавшим за ним снижением курса рубля. В результате расходы производителей на комплектующие, в которых есть детали иностранного производства, увеличиваются. Некоторые эксперты считают, что цены на автомобили могут постепенно вырасти на 10%.