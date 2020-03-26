11 автобрендов подняли цены в России

Корректировка прайсов связана с падением цен на нефть и обвалом курса рубля

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Вслед за BMW, Lexus, Toyota, Renault, Changan и Ravon, поднявшими цены на некоторые (или почти на все) модели в первые дни марта, свои прайс-листы скорректировали многие крупные игроки российского авторынка, следует из сообщения агентства «Автостат»: из 53 представленных в России марок у 10 цены поползли вверх.

Peugeot и Citroen подняли цены на все модели: автомобили Citroen подорожали на 3,9 — 7,3%, а у Peugeot рекордсменом по скачку цены стал кроссовер 3008 — плюс 15,8%. Также и Nissan подорожал сразу всем модельным рядом на 1,1 — 8,7%. В стане Kia ситуация чуть спокойнее, но поводов для оптимизма тоже не даёт: 0,9 — 2,6% на большую часть линейки моделей. Узбекская марка Ravon, неожиданно уронившая цены в начале месяца, в настоящий момент подняла их, подобно другим: плюс 1,1 — 5,0% к докризисным ценам.

Начав с подорожания одного лишь кроссовера Duster, бренд Renault теперь поднял цены на почти все остальные модели на 0,7 — 2,3%; у Skoda на 0,9 — 5,5% подорожали всего три модели; Honda (+1,8 — 2,1%) и Volkswagen (+1,5 — 2,6%) пока тоже поднимают цены лишь точечно, на отдельные позиции. Opel переписал ценники на Grangland X и Zafira Life (от 1,9 до 8,3%), но этими двумя моделями бренд и представлен сейчас в России.

Статистика охватывает период с 16 по 25 марта 2020 года, но не учитывает свежих данных: 26 марта о подорожании своих машин объявило российское представительство Geely — рост цен составит от 1,6% до 3,5%, а новый прайс вступит в силу уже 1 апреля.

А автомобили Lada подорожали ещё до кризиса, но в марте на предприятии признали, что то повышение в текущем году едва ли не останется для отечественной марки единственным.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС