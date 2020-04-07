В обычное время около 70% выручки дилеры получают от реализации новых машин.

Большинство дилеров закредитованы, нужно отдавать проценты, платить налоги, зарплату сотрудникам, оплачивать содержание зданий и т. д. Сделать это проблематично, когда торговля замерла, а персонал сидит по домам. Не легче и автопроизводителям — практически вся сборка машин сейчас заморожена, за исключением отдельных предприятий.

Во сколько обойдется простой автомобильных предприятий и дилерской сети, если следовать по сценарию режима самоизоляции до 30 апреля, подсчитали аналитики Авто.ру и назвали сумму предполагаемого ущерба — 340 млрд рублей.

Специалисты основывали расчеты на собственных данных по рынку официальных дилеров, которые размещают автомобили на портале. Сейчас на сервисе их более трех тысяч по всей России. При подсчете учитывались средние цифры по продажам новых автомобилей (69%) и с пробегом (14%), а также других сопутствующих продуктов (17%) в течение 2019 и 2020 годов, а также несколькими годами раньше до 2015 года, который также считался кризисным для автобизнеса. Учтена возможная выручка от продажи новых и подержанных автомобилей исходя из средних цен у официальных дилеров — 1,7 млн и 950 тысяч рублей соответственно.

В обычное время около 70% выручки дилеры получают от реализации новых машин, а 15% — от продажи подержанных. Еще около 15% дилерам приносит автосервис, продажа запчастей, допоборудования, а также заработок на кредитах, страховке и других сопутствующих продуктах.

Однако в Авто.ру предположили, что часть клиентов все-таки обратится к дилерам за теми или иными услугами, и выручка сегмента упадет не на все 100%.

Только КАМАЗ за неделю простоя теряет 2 млрд рублей, такие данные озвучил гендиректор автогиганта Сергей Когогин в интервью «России-24», отметив, что: «Стоять — это очень дорого».

Согласно указу президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей в целях профилактики коронавируса. Позднее нерабочие дни продлили до 30 апреля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Впрочем, КАМАЗ возобновил производство, объяснив это тем, что грузовая техника необходима для обеспечения доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, а также перевозки медоборудования.

Что касается остальных автопроизводителей, то у них ситуация довольно сложная. АВТОВАЗ лишь частично возобновил работу, другие заводы, выпускающие легковые автомобили — закрыты, как и дилерские центры. Клиентам они оказывают консультации по телефону, кто-то пытается продавать машины онлайн, но объемы таких продаж невелики.

Не сожмется ли рынок авторитейла после таких испытаний? Ведь автопродажи и до всей этой истории были невысоки, а теперь вообще неясно, как будут обстоять дела у продавцов автомобилей на фоне прогнозируемой безработицы, даже когда режим самоизоляции будет снят.

В России бизнесу не принято сочувствовать, но не стоит забывать, что помимо всего прочего авторитейл — это рабочие места, гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей. И продажа тесно связана с производством, а в экономике стоит просесть одному звену, не поздоровится и остальным.

Дилеры недавно обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой включить их и автосервисы в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с распространением коронавируса.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Геннадий Хамельянин