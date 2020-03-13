Эксперт: цены на машины вырастут уже на следующей неделе

Падение курса рубля остается одной из двух волнующих тем не только для простых россиян, но и для игроков автомобильного рынка. Когда и насколько подорожают автомобили? Стоит ли совершать сделки купли-продажи сейчас или дождаться стабилизации? — «За рулем» спросил продавца.

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— Последний скачок курсов произошел в 2014 году и продемонстрировал зависимость цен на автомобили от стоимости валюты. Сейчас события развиваются по тому же сценарию?

— Нынешний кризис можно сравнивать с событиями 2014 года. В 2014 году в течение двух месяцев покупатели «раскачивались», после этого началось повышение спроса. Потом до февраля, четыре-пять месяцев, наблюдался повышенный спрос. Однако покупатели насытились, спрос удовлетворился и потом на протяжении двух лет — в 2015 и 2016 годах, — рынок демонстрировал падение. И вот только в 2017-м пошел вверх.

Досье

Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Родился в 1967 году. Окончил Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики по специальности «инженер СВЧ». Работал: уполномоченным по организации сбыта автомобилей в представительстве BMW в России, руководителем отдела сбыта импортных автомобилей «Северсталь-Авто» (ныне «Соллерс»), руководителем бренда Volkswagen в России в «Фольксваген Груп Рус», управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ», вице-президентом по продажам и маркетингу АВТОВАЗа. Сейчас — генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

— Получается, на автомобильном рынке вновь ожидается повышенный спрос?

— Такого ажиотажа, какой отмечался в 2014 году, в общем-то, может и не быть. Сейчас покупательская способность населения ниже, так как закредитованность населения выросла, свободных денег меньше. В настоящий момент заметного повышения спроса в автосалонах не наблюдается. Это закономерно, если вспомнить практику предыдущих лет. Людям, как правило, требуется пара недель, чтобы осознать, что цены на машины действительно повышаются и им гораздо выгоднее приобрести машину сейчас, чем потом покупать ее дороже.

В четверг, 12 марта, курс доллара на торгах Московской биржи впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 75 рублей.

— Главный вопрос, который сегодня волнует покупателей и продавцов автомобилей: как в ближайшее время будут вести себя цены?

— Если колебания курса валют не краткосрочные, а среднесрочные и в ближайшее время курс доллара не опустится примерно на прежний уровень, то предпосылки для повышения цен на автомобили будут. Автопроизводители уже начали пересмотр цен, сейчас процесс завершится, и уже на следующей неделе мы можем увидеть первые изменения. Сначала это будет скорее не повышение цен, а завершение действия акций и программ поддержки, что увеличит конечную стоимость покупки.

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— Значит подорожание неизбежно. И насколько сильным оно будет?

— Цены на автомобили реагируют на динамику курса с большой задержкой, сейчас рост не превысит 5–7%, поскольку продажи на рынке и так сокращаются, рост цен усугубит ситуацию (имеются в виду автомобили локальной сборки, которые составляют примерно 90% рынка без привязки к сегменту. — Прим. ред.).

— Ажиотаж после кризиса 2014 года привел к сокращению объема авторынка. Что будет в этот раз?

— После удовлетворения спроса на рынке возможно затишье и сокращение авторынка на 12–15% в 2020 году. Спрос сместится с новых автомобилей на автомобили с пробегом, которые также вырастут в цене вслед за новыми. Тем, кто хотел купить автомобиль, но по каким-то причинам откладывал покупку, лучше покупать сейчас, до подорожания, так как рост цен в любом случае будет, как и девальвация рубля. Однако каждый кризис по-своему уникален, и сейчас мы ожидаем, что правительство стабилизирует курс и позволит экономике страны развиваться.