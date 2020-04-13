ГИБДД ограничила сдачу экзаменов на права

Автошколы закрыты, экзамены сначала хотели отменить.

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Из-за прекращения деятельности автошкол временно ограничен прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Они проходят в усеченных группах, рассказал ТАСС замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

Обмен водительских удостоверений и регистрация транспортных средств проходят в особом порядке. Заменить права можно по предварительной записи через портал госуслуг. К тем, кто вынужденно превысил сроки регистрации, меры административного воздействия применять не будут, пообещали в ГИБДД.

В подразделениях ГИБДД во всех регионах максимально сокращены контакты с водителями в ходе предоставления госуслуг, надзора за движением и рассмотрения дел об административных правонарушениях. Рассматривают дела и выносят решения по ним инспекторы на месте совершения.

Сотрудники Госавтоинспекции работают в масках и перчатках, соблюдая рекомендованную дистанцию. Служебные помещения, стационарные посты ДПС и патрульные автомобили тщательно обрабатываются.

Водителей призывают воздержаться от пользования личными транспортными средствами, а если такая необходимость есть и автомобиль остановили, выходить из него без просьбы сотрудника не надо, следует выполнять его требования, в том числе по поддержанию безопасной дистанции.

В текущей ситуации понятие «безопасность» приобрело дополнительный смысл, и ГИБДД учитывает это в своей работе, отметил Понарьин.