Сегодня, в 14:31 ГИБДД ограничила сдачу экзаменов на права Автошколы закрыты, экзамены сначала хотели отменить.
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Из-за прекращения деятельности автошкол временно ограничен прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Они проходят в усеченных группах, рассказал ТАСС замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.
Обмен водительских удостоверений и регистрация транспортных средств проходят в особом порядке. Заменить права можно по предварительной записи через портал госуслуг. К тем, кто вынужденно превысил сроки регистрации, меры административного воздействия применять не будут, пообещали в ГИБДД.
В подразделениях ГИБДД во всех регионах максимально сокращены контакты с водителями в ходе предоставления госуслуг, надзора за движением и рассмотрения дел об административных правонарушениях. Рассматривают дела и выносят решения по ним инспекторы на месте совершения.
Сотрудники Госавтоинспекции работают в масках и перчатках, соблюдая рекомендованную дистанцию. Служебные помещения, стационарные посты ДПС и патрульные автомобили тщательно обрабатываются.
Водителей призывают воздержаться от пользования личными транспортными средствами, а если такая необходимость есть и автомобиль остановили, выходить из него без просьбы сотрудника не надо, следует выполнять его требования, в том числе по поддержанию безопасной дистанции.
В текущей ситуации понятие «безопасность» приобрело дополнительный смысл, и ГИБДД учитывает это в своей работе, отметил Понарьин.
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