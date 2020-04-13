Въезды в Москву частично перекрыли

На въездах в столицу установлены кордоны, и дежурящие на них полицейские проверяют водителей.

В Москве в выходные были перекрыты въезды в город: на всех вылетных магистралях установлены кордоны, на которых особое внимание уделяется автомобилям с иногородними номерными знаками.

«В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Дежурящие в местах частичного перекрытия полицейские проверяют водителей и их пассажиров. Напомним, что со среды (15 апреля 2020 года) в Москве и Московской области вводится пропускной режим. Людям, передвигающимся на автомобиле или общественном транспорте без электронного пропуска, будут выписываться штрафы.

Пока же полицейские останавливают и проверяют только автомобили из других регионов, и если у водителя нет уважительной причины для поездки в Москву, его разворачивают в обратном направлении.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — говорится на сайте столичной ГИБДД.

Всего частично перекрыты 160 въездов в столицу. Вскоре аналогичные кордоны появятся на въездах в Московскую область, которые будут разворачивать транспорт из других регионов, если у водителей не будет веской причины на въезд.

Следует отметить, что в Сети появились сомнительные карты размещения блок-постов, где их местоположение отличается. На некоторых «картах от друга из ГИБДД» указано, что дорога из Химок перекрыта, но свободен въезд из Жулебино, а на других перекрыт въезд со стороны Люберец, но открыта дорога из Химок. Официальных карт не публиковалось.

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Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»