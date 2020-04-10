Речь идет о тех, кто обязан сидеть на карантине, но ездит по городу на личном авто.

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Фиксацией водителей, нарушивших карантин в столице, будут заниматься более 2,5 тыс. камер. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пообещал «жестко» наказывать нарушителей карантина, передвигающихся по городу на личных автомобилях.

«Более того, мы видим все машины, тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу. И с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Мэр подчеркнул, что наказание касается тех граждан, которые находятся на официальном карантине, то есть больных коронавирусом на домашнем лечении, их близких родственников, контактировавших с заболевшими, а также тех, кто вернулся из загранпоездок.

Маршрут движения машин отслеживают по камерам, затем инспекторы задерживают и блокируют транспортное средство до приезда Московской административной дорожной инспекции и скорой помощи. Известно о задержании двух больных COVID-19, их оштрафовали на 5 тыс. руб., увезли на скорой, а машины переместили на штрафстоянку.

У камер видеофиксации уберут предупреждающие знаки и появится новый информационный знак — крупный прямоугольный указатель вместо сегодняшней таблички. Размещать новые знаки будут особым образом.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»