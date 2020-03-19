У камер видеофиксации уберут предупреждающие знаки

Зато появится новый информационный знак — крупный прямоугольный указатель вместо сегодняшней таблички, следует из проекта изменений в ПДД, размещенного на портале regulation.gov.ru.

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Новый знак с номером 6.22 должны будут устанавливать заблаговременно до зоны контроля работающих стационарных или передвижных видеокамер вне населенного пункта на расстоянии 150–300 м, а в населенном пункте со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 «Начало населенного пункта», говорится в проекте документа. В связи с изменениями в ПДД Росстандарт должен внести коррективы и в ГОСТ 52289–2019.

После вступления в силу поправок старые таблички с улиц уберут, оставив только новые.

Пока не вполне ясно, как будет выглядеть новый знак, «Коммерсант» пишет, что это будет синяя табличка с белым прямоугольником, внутри которого разместится обозначение камеры фиксации нарушений.

Новые знаки позволят четче информировать водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации, и упростят обжалование штрафов. Так, получив штраф, выписанный с помощью необозначенной камеры, автомобилист сможет обратиться в ГИБДД с требованием о его отмене. Кроме того, это предотвратит случаи недопонимания со стороны автомобилистов, которые часто сомневались в законности работы передвижных комплексов.

Правда, есть нюанс: сейчас в городах камеры обозначаются информационной табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация», установленной под каждой камерой, а теперь один такой знак будет стоять на въезде в город, предупреждая, что ведется фото- и видеофиксация, а остальные таблички демонтируют.

В ГИБДД пояснили, что расположение камер никто не скрывает, они отмечены на картах навигатора, выложены на Едином транспортном портале и сайте ГИБДД, причем информация постоянно обновляется, поэтому только хорошо, что дорожных знаков станет меньше. Сейчас только в Москве больше двух тысяч камер, и под каждой есть табличка.

Проект изменений в ПДД подготовлен в связи с поручениями президента Владимира Путина, которые он дал по итогам Госсовета в июне 2019 года, отметив, что создается впечатление, что камеры намеренно прячут от водителей, чтобы собрать больше штрафов.

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС