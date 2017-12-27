ГИБДД рассекретила все камеры на дорогах

Теперь на сайте ведомства опубликована карта с местами размещения комплексов фотовидеофиксации на территории страны. Правда, интерес к ресурсу такой огромный, что это затормозило работу всего портала Госавтоинспекции.

Материалы по теме Путин велел не подставлять водителей под штрафы

Тем не менее теперь этот ресурс есть, а работа сайта уже налаживается, хотя он периодически и зависает. В новом интерактивном разделе собрана информация о местах размещения работающих видеокамер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения Российской Федерации.

Чтобы узнать места установки комплексов в своем регионе, нужно перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». Причем, зайдя по ссылке номера видеокамеры, можно узнать, какие типы нарушений она фиксирует. ГИБДД информирует, что раздел будет регулярно обновляться.

Новый ресурс создан для информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также для помощи разработчикам навигационных приложений, которые смогут более точно отразить все комплексы в своих продуктах.

Раздел был создан по итогам июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Тогда Владимир Путин заявил, что камеры устанавливают для снижения аварийности на дорогах, а не сбора денег, потому прятать их не нужно. А сейчас их устанавливают порой не на аварийно-опасных участках, а там, где выше собираемость штрафов.

Также зародилась идея создания единого оператора комплексов фото- и видеофиксации в лице «Ростеха». Однако против выступили Минкомсвязь и участники рынка дорожных камер.



Фото: depositphotos.com