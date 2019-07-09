В правительстве спорят, кто будет отвечать за камеры видеофиксации

Минкомсвязь выступает против идеи создания единого оператора комплексов фото- и видеофиксации в лице «Ростеха». Генпрокуратура и вице-премьер Максим Акимов — за.

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Минкомсвязи и участники рынка дорожных камер выступают против монополизации сети комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД «Ростехом». По их мнению, это пагубно скажется на «конкурентном рынке с хорошей динамикой», кроме того, они уверены, что появление единого оператора приведет к повышению цен, а адаптация комплексов под нужды и особенности регионов станет невозможной.

Тем временем у «Ростеха» есть весьма сильные сторонники. Это, например, вице-премьер Максим Акимов и Генеральная прокуратура, пишет «Коммерсантъ». В феврале 2019 года Акимов охарактеризовал комплексы фиксации нарушений как «средство коммерциализации», вследствие чего, по его мнению, необходимо пересмотреть касающееся их государственно-частное партнерство. Прокуроры обеспокоены этим не меньше и называют камеры «источником дохода», настаивая на «своевременном устранении массовых нарушений прав граждан».

Для исправления ситуации этим летом в Госдуму были направлены два законопроекта, предусматривающие ограничения применения частных камер, а Росстандарт намерен ввести плановые проверки комплексов фиксации нарушений. Тем временем представители «Ростеха» обратились напрямую к президенту Путину с просьбой определить единственного оператора дорожных камер.

Проконсультировавшись со правительствами регионов, министр связи Константин Носков воспротивился назначению единого оператора.

«Я направил предложения в правительство, потому что рынок очень конкурентный, с хорошей динамикой. Рынок быстро развивается, быстро снижается стоимость благодаря конкуренции», — рассказал господин Носков.

Предложения Минкомсвязи адресованы вице-премьеру Максиму Акимову, который теперь должен доложить о ходе принятия решения президенту.

Каждая третья авария на российских дорогах происходит по вине грузовых автомобилей.

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Фото: ТАСС