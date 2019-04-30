Московские власти уверены, что камеры фиксации нарушений ПДД способны снизить аварийность на дорогах и, соответственно, улучшить статистику по ДТП. Потому их число постоянно растет.

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В 2019 году на дорогах будет размещено более 110 комплексов фиксации нарушений, причем власти города традиционно не называют места их размещений.

«Городская комиссия по безопасности дорожного движения Москвы утвердила план мер по устранению причин возникновения дорожных аварий. Для снижения мест их концентрации в 2019 году будет построено 25 светофоров, дооборудован 121 светофорный объект и изменен режим 63 светофоров, 28 переходов обустроят дополнительным освещением, будет установлено 112 комплексов фотовидеофиксации», — говорится в сообщении Дептранса столицы, которое цитирует агентство «Москва».

Также совместно с городским департаментом образования планируется создание специальных видеоуроков для школьников начальных классов. Лучшие работы попадут в специальную библиотеку.

В департаменте транспорта поясняют, что около 30% всех ДТП в Москве произошли с участием грузового транспорта. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), до половины грузовиков идут с перегрузом. Следовательно, требуется усиление контроля со стороны полиции.

Также в Москве хотят прописать правила движения на электросамокатах, сигвеях и гироскутерах. До конца мая будут доработаны правила их провоза во всех видах общественного транспорта.

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Фото: Виталий Невар / ТАСС