Дорожным камерам выпишут штраф: найдены десятки нарушений

Cтали известны первые итоги прокурорской проверки правильности заключения контрактов и установки камер фиксации нарушений.

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Сюрприза не произошло — прокуроры выявили нарушения во многих регионах. Правда, в большинстве из них они связаны с хищениями и «неудовлетворительным состоянием законности», считают в Генпрокуратуре.

Самые частые нарушения — отсутствие мер, направленных на развитие системы фиксации, ненадлежащее финансирование, а зачастую и прямые хищения. Все это, по мнению Генпрокуратуры, никак не способствует снижению уровня аварийности и улучшению «состояния аварийности на дорогах», говорится в письме ведомства, направленном в правительство.

Проверка проводилась в ряде регионов. Например, в Новгородской области ГОУ «Агентство развития Новгородской области» (АРНО) еще в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн рублей. В тендере приняла участие лишь одна организация — ПАО «Ростелеком», ей и отдали госконтракт. Позднее выяснилось: директор АРНО Сергей Слуцкий заключил контракт, не имея на то полномочий. В декабре прошлого года он был осужден за превышение должностных полномочий и приговорен к полутора годам лишения свободы.

Но и это не все: прокуроры изучили электронную переписку чиновников и выяснили, что всю конкурсную документацию готовили специалисты «Ростелекома», который затем заключил договор подряда на установку камер с другой компаний, но уже на 483 млн рублей. Конкурс и договор отменены, часть камер демонтированы. По данным «Коммерсанта», начальнику управления филиала «Ростелекома» Льву Назаренкову и другим фигурантам уголовного дела сейчас предъявлено обвинение по ст. 30 (приготовление или покушение на преступление) и ст. 178 (ограничение конкуренции) УК РФ.

В Волгоградской области фигурирует тот же «Ростелеком», контракты были заключены на 48,9 и 10,6 млрд рублей на обслуживание камер. Генпрокуратура отметила, что стоимость поставленного оборудования в полтора раза выше цены закупки у поставщика (ЗАО «Техносервъ А/С»). В конце прошлого года УФАС по области был признан картельный сговор. Сейчас создание систем проверяют в Еврейской АО.

Камеры должны были уже проверять и наличие ОСАГО. Но ГИБДД пока против такого эксперимента.

В правительстве хотят отобрать камеры у коммерсантов и постепенно передать в руки государства.

Фото: Виталий Невар/ТАСС