Штрафы за отсутствующее ОСАГО: ГИБДД пока против эксперимента

Российский союз автостраховщиков и Госавтоинспекция продолжают спорить вокруг фиксации камерами автомобилей, владельцы которых не имеют полиса ОСАГО.

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Эксперимент по фиксации дорожными комплексами автомобилей, владельцы которых не заключили договор ОСАГО, должен был начаться еще в прошлом году. Но в ГИБДД заявили, что база Российского союза автостраховщиков (РСА) содержит слишком много ошибок и неточностей.

После того, как в конце 2018 года произошла первая выгрузка данных из базы РСА, в ГИБДД заявили, что выявили более 6 миллионов ошибок: это двойные полисы, неполные VIN-коды застрахованных автомобилей, отсутствие информации о госномерах. В Союзе автостраховщиков признали, что некорректная информация может присутствовать, и пообещали почистить базу к 1 марта 2019 года.

Отсутствующие в базе госномера автомобилей в РСА считают нормальным явлением. Водитель может купить автомобиль, заключить договор «автогражданки», а лишь потом зарегистрировать машину в ГИБДД, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на слова директора РСА по информационным технологиям Алексея Самошина. Нормальным в РСА считают и задвоение полисов: владелец продал машину, но полис продолжает действовать, а новый собственник заключил новый договор ОСАГО.

В столичном ЦОДД говорят, что каждый комплекс, а их в Москве более 1,5 тысячи, фиксирует до 40 тыс. проездов автомобилей в сутки. Если делать обращение к базе по каждому номеру, то серверы ГИБДД и РСА не выдержат. Поэтому была придумана многоступенчатая система: ГИБДД передает в ЦОДД список действующих на конкретную дату полисов, тот «пробивает» данные, и если машина не обнаруживается в реестре, то Центр проводит дополнительную проверку.

В РСА говорят, что на самом деле количество неточностей в базе было ничтожно мало, но теперь и их нет. В ГИБДД опасаются, что некорректная информация осталась, потому заявили, что запуск эксперимента возможен только после того, как обновленная база РСА будет проверена.

При этом РСА и ГИБДД не выполнили поручение правительства: в Москве камеры должны были начать штрафовать за отсутствующее ОСАГО еще 1 марта этого года.

Ранее Минфин отказался от идеи расширенного ОСАГО и возможности заключения договора на несколько лет.

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Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС