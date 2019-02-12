ОСАГО уходит в интернет: полисы больше не покупают в офисах

По итогам первого месяца 2019 года доля электронных полисов ОСАГО выросла до 56% в общем объеме заключенных договоров обязательного автострахования. Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА).
«Электронные полисы ОСАГО по-прежнему демонстрируют высокую востребованность у автовладельцев, и, как следствие, их продажи демонстрируют высокий рост. Это удобная возможность оформить электронный полис на сайте любого страховщика-члена РСА без очередей и необходимости ехать в офис компании, что, несомненно, привлекает людей, ценящих свое время», — заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
Всего за один месяц было продано 1,288 млн электронных полисов, что на 44% больше, чем годом ранее. По данным РСА, тройка регионов-лидеров по продаже полисов ОСАГО в электронном виде не изменилась.
Лидирует Москва, где продажи е-ОСАГО выросли на 67%, на втором месте Московская область (+65%), замыкает тройку Свердловская область (+37%). Наибольший рост показал Татарстан: здесь продажи электронных полисов выросли почти в 10 раз, что позволило региону подняться с 68-й строчки по популярности е-ОСАГО на пятую. На четвертом месте находится Свердловская область, где продажи выросли почти в два раза.
- В будущем электронные полисы можно будет не распечатывать и не возить с собой.
- В этом году может появиться мобильное приложение для оформления аварий через «Госуслуги».
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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