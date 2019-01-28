Выплаты по ОСАГО в 2018 году снизились на 21%. А страховщики вновь заработали

Российский союз автостраховщиков отчитался о деятельности компаний, работающих в сфере «автогражданки».

В прошлом году совокупные выплаты по ОСАГО снизились на 21%, до 142,2 млрд руб. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уменьшение выплат связывают со снижением на 11% заявленных и урегулированных убытков (до 2,2 и 2,1 млн соответственно) и снижении на те же 11% средней выплаты: с 75 736 до 67 063 руб. Правда, в декабре средняя выплата по сравнению с декабрем 2017 года выросла на 5% и составила 75 736 руб. Сумма средней премии в конце года снизилась на 3%, с 5865 до 5687 руб.

Количественно заключенных договоров «автогражданки» выросло на 2%, до 39,98 млн, а общие сборы страховщиков по ОСАГО составили 227,9 млрд руб., что соответствует уровню 2017 года.

Президент РСА Игорь Юргенс говорит о том, что снижение средней премии было ожидаемо и вызвано конкуренцией между страховщиками и увеличившимся числом водителей, имеющих пониженный коэффициент бонус-малус. По данным автостраховщиков, около 80% водителей ездят безаварийно, что и ведет к снижению премии.

А вот снижение выплат Юргенс связывает не с тем, что страховщики чаще стали отказывать в выплатах, а с успешной борьбой с мошенничеством и автоюристами. Кроме того, свою роль сыграла и практика натурального возмещения убытков, когда вместо выплат денежных средств автомобиль направляется в ремонт. Рост выплат в декабре связан с пересмотром справочников цен на запчасти, которыми руководствуются эксперты при подсчете стоимости выплат. По оценке РСА, актуализация справочников должна привести к росту средней выплаты на 4%.

В Минфине отказались от идеи расширенного ОСАГО и возможности заключения договора сразу на несколько лет.

С 9 января этого года вступил в силу новый тарифный коридор ОСАГО. По задумке, он должен усилить конкуренцию между страховщиками.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС