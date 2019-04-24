Обнародовать местоположение переносных комплексов видеофиксации нарушений ПДД и указывать его на карте распорядился вице-премьер Максим Акимов.

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Благодаря новому поручению вице-премьера Максима Акимова водители будут знать обо всех размещенных на маршруте мобильных комплексах видеофиксации нарушений ПДД.

Чиновник указал на необходимость создания уже в этом году системы, оповещающей автомобилистов о наличии впереди переносных треног, местоположение которых в данный момент является закрытой внутренней информацией ГИБДД и ЦОДД. В настоящее время граждане имеют доступ к информации о расположении лишь стационарных камер фиксации нарушений ПДД.

«Треноги ставятся бессистемно, сейчас их работает более четырех тысяч», — приводит «КоммерсантЪ» слова Максима Акимова.

Передача данных в открытый доступ позволит контролировать расстановку так называемых треног и пресекать нарушения, которые допускаются в процессе фиксации. Например, иногда в постановлениях указываются не те места, где были совершены нарушения ПДД, что является подлогом.

По мнению Акимова, отправлять в открытый доступ следует и информацию о местах ДТП, дорожных работах и прочих временных препятствиях движению.

Мэрия Москвы, в свою очередь, предложила оповещать водителей не о камерах, а о приближении к аварийно-опасным участкам, используя для этого SMS—сообщения и push-уведомления.

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Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Алексей Кунилов