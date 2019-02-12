У коммерсантов отберут камеры фиксации нарушений ПДД

Камеры обязаны выполнять свою прямую и единственную функцию — фиксировать нарушения. Никто не должен обогащаться с их помощью.

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Вице-премьер правительства Максим Акимов полагает, что систему видеофиксации нарушений нужно потихоньку передавать в руки государства, без резких метаний.

Он считает, что произошла подмена мотивов, и камера фотовидеофиксации стала средством коммерциализации, пишет РБК. Камеры не должны зарабатывать, иначе они не там стоят. А сейчас выходит, что задача собрать побольше денег, значит, сделать так, чтобы нарушали как можно чаще.

Резко отменять существующие договора о концессиях с частными компаниями правительство не планирует, но относиться к этим проектам будет жестче. В перспективе чиновники собираются уже через несколько лет сделать систему полностью государственной.

На начало 2019 года в России насчитывалось 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений, то есть почти 15 тыс. камер. В прошлом году вынесли почти 106 млн постановлений по делам об административных правонарушениях на основании материалов, зафиксированных видеокамерами, это 82,7% от общего количества всех штрафов за нарушения ПДД в 2018 году.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» в 2019 году предусмотрены работы по перераспределению мест размещения видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения.

В столице ЦОДД закупает, в том числе, некий промежуточной вариант камер — так называемые активные муляжи. Они считывают и распознают номера автомобилей, но не фиксируют правонарушения. Их основная задача — розыск угнанных автомобилей.

В прошлом году просочилась информация, сколько получила частная компания, с которой власти Московской области заключили соглашение об установке и обслуживании камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

Фото: Виталий Невар/ТАСС