Новый штраф с камер: уже с 1 марта

Весной этого года автоматические камеры фиксации нарушений ПДД начнут штрафовать за выезд на загруженный перекресток.

Фиксироваться будет нахождение автомобиля в зоне «вафельной» разметки после включения запрещающего сигнала светофора. Подобный эксперимент проводился в Москве несколько лет назад на перекрестке Велозаводской и Автозаводской улиц. Его итоги были признаны успешными, после чего понятие «вафельной разметки» появилось в ПДД.

Интересно, что и сейчас ГИБДД будет выписывать штрафы за выезд в зону такой разметки только на одном перекрестке: на пересечении Садового кольца и Орликова переулка. Там уже установлены несколько камер, а само нарушение будет записываться еще и на видео. Перед перекрестком установлены и знаки, информирующие водителей о специальной разметке.

«С 1 марта начнется администрирование стоянки на „вафельной“ разметке на перекрестке с помощью видеокамер. Такая мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках — снизить задержки транспорта, как городского, так и личного, в часы пик на 15–20%. И пассажиры, и автомобилисты смогут быстрее проезжать проблемные участки», — сообщили агентству ТАСС в столичной ГИБДД.



Нарушители станут получать постановления, где будет присутствовать целых шесть фотографий. Четыре из них — обзорные с указанием даты и времени, траектории движения и фиксации работы светофора в запрещающем движение режиме. Видеофиксация будет использоваться, если автомобиль создает препятствия для других транспортных средств на перекрестке более 5 секунд.

Штраф за выезд на перекресток, где образовался затор, предусмотрен частью 1 статьи 12.13 Кодекса об административных правонарушениях и составляет 1000 руб.

Весной камеры начнут фиксировать и автомобили без полисов ОСАГО.

Камеры фиксации нарушений нередко сбоят. Например, они принимают автомобиль или трактор за мотоцикл.

Фото: из архива «За рулем», АГН «Москва»