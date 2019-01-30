Заслужили ли это мы, автомобилисты? Конечно, заслужили — и это единственно верный ответ.

Петр Шкуматов

Наступивший 2019 год начался для автомобилистов с плохих новостей. В Москве платные паркоместá подорожали до безум­ных 380 рублей в час, что делает парковку в нашей столице чуть ли не самой дорогой в мире, если посчитать по паритету покупательной способности.

Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое — до 5000 рублей! Выходит, если судить по размеру штрафа, по степени общественной опасности это нарушение в несколько раз серьезнее проезда на красный свет (штраф 1000 рублей).

Эвакуация автомобиля тоже станет дороже. По всей России уже более двадцати городов объявили о том, что парковка в них будет платной, а в Омске всерьез говорят о введении платы за размещение автомобилей во дворах.

Полис ОСАГО для молодых водителей стал дороже, а для опытных — немного дешевле. Штраф за отсутствие полиса могут поднять до 5000 рублей. Бензин, несмотря на резкое падение цен на нефть, опять подорожал. Эксперты говорят, что в ближайшее время он вновь прибавит в цене до 3 рублей за литр. Связано это с ростом акцизов и НДС. Проезд по некоторым платным дорогам тоже стал дороже, недавно об этом объявил оператор участка трассы М-11.

Под разговоры о снижении защитного ­интервала для нарушений скоростного режима ­­ с «+ 20 км/ч» до «+ 10 км/ч» идет резкое увеличение числа частных камер фиксации нарушений, в том числе «треног», установленных в местах абсурдных ограничений скорости — в надежде на то, что зазевавшийся водитель не заметит знак «40». Чтобы увеличить сборы с нарушителей, предлагается отменить скидку 50% при своевременной оплате штрафа - и вполне вероятно, что произойдет это уже скоро.

Новые автомобили дорожают и будут дорожать: покупатели заплатят за те же самые модели на несколько десятков тысяч рублей больше. Связано это с увеличением НДС, падением курса рубля, подорожанием логистики и рядом других факторов.

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Наверное, вы хотите меня спросить, почему это происходит и заслужили ли это мы, автомобилисты? Конечно, заслужили — и это единственно верный ответ. Например, на согласованный митинг против повышения цен на парковку в Москве, увеличения штрафов и иных ухудшений положения автомобилистов пришло всего три тысячи человек — из трех миллионов, активно эксплуатирующих автомобили в столице. А после мероприятия автор этих строк получил огромное количество оскорблений от тех, кто на митинг не пришел и обвинил в этом не себя, а организаторов. Погода, дескать, плохая, надо было выбирать другой день. От метро далеко (700 метров), а машину можно только на платную парковку поставить (50 метров). Салаты новогодние надо покупать, лучше бы провести митинг после Нового года. Информирование плохое, надо было по домам ходить... И поток подобных упреков ­бесконечен.

Многие автомобилисты до сих пор верят, что прилетит добрый волшебник на голубом вертолете, который за них бесплатно решит все проблемы, пока они будут спокойно заниматься своими делами и торчать в соцсетях. И искренне удивляются, что всё происходит ровно наоборот.

Вместо помощи и кооперации, объединения друг с другом для защиты коллективных интересов, в сообществе — ругань и взаимные оскорбления. Тем временем из карманов автомобилистов, которые не могут договориться между собой, уходят ежегодно десятки и сотни миллиардов рублей. И это только начало. Ведь гражданская пассивность во все времена и во всех странах обходится очень дорого. А будет — еще дороже.

Волшебник не прилетит.

Автор: Петр Шкуматов