Наступивший 2019 год начался для автомобилистов с плохих новостей. В Москве платные паркоместá подорожали до безумных 380 рублей в час, что делает парковку в нашей столице чуть ли не самой дорогой в мире, если посчитать по паритету покупательной способности.
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое — до 5000 рублей! Выходит, если судить по размеру штрафа, по степени общественной опасности это нарушение в несколько раз серьезнее проезда на красный свет (штраф 1000 рублей).
Эвакуация автомобиля тоже станет дороже. По всей России уже более двадцати городов объявили о том, что парковка в них будет платной, а в Омске всерьез говорят о введении платы за размещение автомобилей во дворах.
Полис ОСАГО для молодых водителей стал дороже, а для опытных — немного дешевле. Штраф за отсутствие полиса могут поднять до 5000 рублей. Бензин, несмотря на резкое падение цен на нефть, опять подорожал. Эксперты говорят, что в ближайшее время он вновь прибавит в цене до 3 рублей за литр. Связано это с ростом акцизов и НДС. Проезд по некоторым платным дорогам тоже стал дороже, недавно об этом объявил оператор участка трассы М-11.
Под разговоры о снижении защитного интервала для нарушений скоростного режима с «+ 20 км/ч» до «+ 10 км/ч» идет резкое увеличение числа частных камер фиксации нарушений, в том числе «треног», установленных в местах абсурдных ограничений скорости — в надежде на то, что зазевавшийся водитель не заметит знак «40». Чтобы увеличить сборы с нарушителей, предлагается отменить скидку 50% при своевременной оплате штрафа - и вполне вероятно, что произойдет это уже скоро.
Новые автомобили дорожают и будут дорожать: покупатели заплатят за те же самые модели на несколько десятков тысяч рублей больше. Связано это с увеличением НДС, падением курса рубля, подорожанием логистики и рядом других факторов.
Наверное, вы хотите меня спросить, почему это происходит и заслужили ли это мы, автомобилисты? Конечно, заслужили — и это единственно верный ответ. Например, на согласованный митинг против повышения цен на парковку в Москве, увеличения штрафов и иных ухудшений положения автомобилистов пришло всего три тысячи человек — из трех миллионов, активно эксплуатирующих автомобили в столице. А после мероприятия автор этих строк получил огромное количество оскорблений от тех, кто на митинг не пришел и обвинил в этом не себя, а организаторов. Погода, дескать, плохая, надо было выбирать другой день. От метро далеко (700 метров), а машину можно только на платную парковку поставить (50 метров). Салаты новогодние надо покупать, лучше бы провести митинг после Нового года. Информирование плохое, надо было по домам ходить... И поток подобных упреков бесконечен.
Многие автомобилисты до сих пор верят, что прилетит добрый волшебник на голубом вертолете, который за них бесплатно решит все проблемы, пока они будут спокойно заниматься своими делами и торчать в соцсетях. И искренне удивляются, что всё происходит ровно наоборот.
Вместо помощи и кооперации, объединения друг с другом для защиты коллективных интересов, в сообществе — ругань и взаимные оскорбления. Тем временем из карманов автомобилистов, которые не могут договориться между собой, уходят ежегодно десятки и сотни миллиардов рублей. И это только начало. Ведь гражданская пассивность во все времена и во всех странах обходится очень дорого. А будет — еще дороже.
Волшебник не прилетит.
Автор: Петр Шкуматов
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