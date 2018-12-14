Не повторяйте их ошибок: к чему приводит подорожание солярки на 7,5 евроцента за литр

Франция бастует. Начавшаяся в ноябре заваруха грозит серьезными последствиями — вплоть до отставки президента Макрона. Понятно, что за протестующими стоит определенная организующая сила, но нам, автомобилистам, в этой связи наиболее интересно то, что поводом народных волнений стало повышение цен на бензин и солярку. А среди требований протестующих есть и требование убрать с дорог камеры.

Едва ли не впервые в новейшей истории поводом для массовых протестов стало повышение цен на топливо. В отличие от серьезных беспорядков в Париже в 2005 году, когда крушили витрины и жгли машины преимущественно мигранты, на сей раз в масштабных протестах участвуют обычные французы — средний класс, возмущенный ростом цен на бензин и солярку. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало решение правительства дополнительно повысить с 1 января налоги на «вредное» дизельное топливо, что приведет к подорожанию солярки примерно на 5% — всего лишь на 7,5 евроцента за литр.

Неужели французы настолько прижимисты? И да, и нет. Цены на автомобильное топливо во Франции серьезно росли с 2013 года, причем быстрее, чем в других странах Европы. За последний год они поднялись на 20–22%. А в минувшем октябре произошло историческое событие: цены на солярку сравнялись с ценой на бензин, а затем и превысили их на 20 евроцентов. Для Франции, где, считай, каждый второй автомобиль (около 47,5%) — дизельный, это сродни катастрофе. (Бензиновых машин в стране столько же, сколько и дизельных, около 3,3% — гибриды, оставшийся мизер — электромобили.) В течение долгих лет, с начала девяностых, дизель преподносился как более экологически чистый вариант ДВС. Солярка была существенно дешевле бензина, а дизельный автомобиль заметно экономичнее. На круг — выгодно! Даже с учетом того, что дизельная машина дороже аналогичной бензиновой.

И вдруг — надо раскошеливаться. Более того, на дизельные машины в ближайшее время развернут настоящую травлю. Власти Ниццы хотят ввести запрет на их въезд в город уже в 2020 году, а в Париже им дадут от ворот поворот в 2024‑м. Запрет будут вводить поэтапно: сначала для машин 2001–2005 годов выпуска, потом для более молодых. А к 2030 году планируется и вовсе запретить въезд в Париж машинам с любыми ДВС — и дизельными, и бензиновыми.

Во Франции в цене литра бензина налоги составляют ­66%, в солярке — 59%. В России по состоянию на май 2018 года доля налогов в литре АИ‑92 достигла 70%. В России еще недавно 95-й бензин стоил 41–42 рубля, а теперь — уже 45 рублей, за полгода цены подскочили на 5%. За три года — на 24%.

Цель — пересадить французов на более «чистый» транспорт, в идеале — на электромобили. Цель благая. Но лишь небольшая доля жителей страны может позволить себе электромобиль — даже с учетом налоговых преференций. Как в столь короткий срок пересадить 90% автомобилистов на «зеленый» транспорт? Франция либо покажет всем пример, либо пойдет на попятную.

Второй интересный момент заключается в том, что среди 25 основных требований, выдвигаемых «желтыми жилетами», - от реформы налогообложения до выхода из Евросоюза и введения национальной валюты — содержится требование немедленно убрать с дорог камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Эти камеры, как говорят «протестанты», никак не влияют на безопасность движения, а являются лишь средством выколачивания завуалированного налога. Уверен, у этого утверждения есть как сторонники, так и противники. И те и другие найдутся и в России. На мой взгляд, камеры всё же приносят пользу — если их устанавливают в аварийно опасных местах, а не так, чтобы собрать наибольшее количество штрафов на заведомо сложных для водителей участках и пополнить местные бюджеты.

В наступающем году камер на наших дорогах станет еще больше. Очередное нововведение — видеокомплексы, которые будут следить за нерегулируемыми пешеходными переходами. Не пропустил пешехода — уплати штраф 1500 рублей. Петр Шкуматов расскажет, как будут работать такие камеры и на что водителям обратить внимание. Читайте, пропускайте пешеходов — и не схлопочете штраф!

Фото: Zuma/TASS и «За рулем»