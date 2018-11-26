Запрет на дизели в Европе: стало ли лучше с экологией в мегаполисах?

Введение всяческих запретов ради улучшения экологической ситуации особенно модно в Германии. Ограничения для машин со старыми дизельными моторами действуют в Гамбурге, Берлине, Франкфурте, Штутгарте, Кельне, Бонне и Эссене. Однако запреты на дизельные моторы, сообщает presseportal.de, не улучшили качество воздуха, например в Гамбурге. Напротив — за год уровень окислов азота увеличился! Так, октябре 2018 года в среднем уровень диоксида азота в воздухе составлял 48 микрограммов на кубический метр, а до запрета автомобилей с дизельными моторами — только 39.
Тем не менее всеобщая экологическая движуха охватила не только Германию, но и другие страны. Где и что запрещается ради того, чтобы дышать в городах становилось легче, разбиралось немецкое издание automobilwoche.de.
Париж. Во французской столице действуют очень строгие правила для дизельных машин. Автомобилям с первичной регистрацией до 2001 года, а также бензиновым, произведенным до 1997 года, не разрешено въезжать в город. С середины 2019 года правила собираются ужесточить. Париж создает перехватывающие парковки у въезда в город, чтобы побудить людей пересаживаться на общественный транспорт. В долгосрочной перспективе мэр Анна Идальго собирается превратить исторический центр столицы в пешеходную зону. План касается четырех округов мегаполиса, в которых находятся известные достопримечательности.
Рим. Для поездок в исторический центр требуется специальное разрешение, которое могут получить только местные жители, да и то за деньги. Строгие правила также действуют в других частях страны: Северная Италия объявила войну старым дизельным автомобилям в холодное время года. С октября по конец марта в Пьемонте, Ломбардии, Венето и Эмилии-Романьи действуют более жесткие ограничения по сравнению с другими месяцами.
Брюссель. В бельгийском мегаполисе разработан многолетний план по улучшению качества воздуха. С начала года очень старые дизели классом Евро-1 запрещены в большей части Брюсселя. К 2022 году запретят уже дизели стандарта Евро-4, а с 2025 года в бельгийскую столицу будут допущены только дизельные автомобили с моторами стандарта Евро-6. Контролируют соблюдение этих правил с помощью видеокамер, штраф за нарушение экологических норм — 350 евро.
Осло. Норвегия поощряет покупку электромобилей путем льготного налогообложения и очень в этом преуспела. Почти половина всех вновь зарегистрированных автомобилей в стране — электрокары. К 2025 году ни одна новая машина в Норвегии не будет работать на топливе, произведенном из нефти. Парковаться в столице также становится все сложнее и дороже, центр города в течение этого года вообще хотят сделать пешеходным. Следующий этап — перевести на электричество также все круизные суда.
Копенгаген. Мэр города Фрэнк Дженсен хочет со следующего года вообще запретить движение в городе на дизельных машинах. Разрешат доездить лишь тем владельцам, чьи автомобили были зарегистрированы до 1 января 2019 года. С 2030 года продажа любых дизельных транспортных средств в Дании будет полностью запрещена.
Стокгольм. В столице Швеции с 2020 года планируется ввести экологические зоны в центре города, в которых движение будет регулироваться в зависимости от показателей выбросов выхлопных газов. Однако пока не решено, каким образом будет организовано это регулирование, поэтому жителям Стокгольма настоятельно рекомендовано вообще не покупать дизельные транспортные средства.
Мадрид. В испанской столице впервые из-за высоких показателей загрязнения воздуха с 28 декабря 2016 года был введен запрет на движение для определенных транспортных средств. Городские власти собираются пойти еще дальше: уже в ближайшие месяцы автомобили, не принадлежащие местным жителям, будут запрещены для въезда в центр города и на автомагистраль Гран Виа. В связи с этим город радикально перестраивается, на ранее многополосных дорогах вскоре останется только по одной полосе в каждую сторону. Движение разрешат только для такси, автобусов, микроавтобусов и электромобилей.
Насколько эти меры помогут очистить города Европы от выхлопных газов, нам только предстоит убедиться.
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Фото: Imago/TASS
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