Запрет на дизели в Европе: стало ли лучше с экологией в мегаполисах?

Проведено исследование, как в мировых столицах борются за экологию. Ну а борьба, как водится, всегда выливается во всяческие запреты и ограничения. Особенно это касается дизельных машин, которые уже стали притчей во языцех.

Введение всяческих запретов ради улучшения экологической ситуации особенно модно в Германии. Ограничения для машин со старыми дизельными моторами действуют в Гамбурге, Берлине, Франкфурте, Штутгарте, Кельне, Бонне и Эссене. Однако запреты на дизельные моторы, сообщает presseportal.de, не улучшили качество воздуха, например в Гамбурге. Напротив — за год уровень окислов азота увеличился! Так, октябре 2018 года в среднем уровень диоксида азота в воздухе составлял 48 микрограммов на кубический метр, а до запрета автомобилей с дизельными моторами — только 39.Тем не менее всеобщая экологическая движуха охватила не только Германию, но и другие страны. Где и что запрещается ради того, чтобы дышать в городах становилось легче, разбиралось немецкое издание automobilwoche.de.Во французской столице действуют очень строгие правила для дизельных машин. Автомобилям с первичной регистрацией до 2001 года, а также бензиновым, произведенным до 1997 года, не разрешено въезжать в город. С середины 2019 года правила собираются ужесточить. Париж создает перехватывающие парковки у въезда в город, чтобы побудить людей пересаживаться на общественный транспорт. В долгосрочной перспективе мэр Анна Идальго собирается превратить исторический центр столицы в пешеходную зону. План касается четырех округов мегаполиса, в которых находятся известные достопримечательности.Для поездок в исторический центр требуется специальное разрешение, которое могут получить только местные жители, да и то за деньги. Строгие правила также действуют в других частях страны: Северная Италия объявила войну старым дизельным автомобилям в холодное время года. С октября по конец марта в Пьемонте, Ломбардии, Венето и Эмилии-Романьи действуют более жесткие ограничения по сравнению с другими месяцами.В бельгийском мегаполисе разработан многолетний план по улучшению качества воздуха. С начала года очень старые дизели классом Евро-1 запрещены в большей части Брюсселя. К 2022 году запретят уже дизели стандарта Евро-4, а с 2025 года в бельгийскую столицу будут допущены только дизельные автомобили с моторами стандарта Евро-6. Контролируют соблюдение этих правил с помощью видеокамер, штраф за нарушение экологических норм — 350 евро.Норвегия поощряет покупку электромобилей путем льготного налогообложения и очень в этом преуспела. Почти половина всех вновь зарегистрированных автомобилей в стране — электрокары. К 2025 году ни одна новая машина в Норвегии не будет работать на топливе, произведенном из нефти. Парковаться в столице также становится все сложнее и дороже, центр города в течение этого года вообще хотят сделать пешеходным. Следующий этап — перевести на электричество также все круизные суда.Мэр города Фрэнк Дженсен хочет со следующего года вообще запретить движение в городе на дизельных машинах. Разрешат доездить лишь тем владельцам, чьи автомобили были зарегистрированы до 1 января 2019 года. С 2030 года продажа любых дизельных транспортных средств в Дании будет полностью запрещена.В столице Швеции с 2020 года планируется ввести экологические зоны в центре города, в которых движение будет регулироваться в зависимости от показателей выбросов выхлопных газов. Однако пока не решено, каким образом будет организовано это регулирование, поэтому жителям Стокгольма настоятельно рекомендовано вообще не покупать дизельные транспортные средства.В испанской столице впервые из-за высоких показателей загрязнения воздуха с 28 декабря 2016 года был введен запрет на движение для определенных транспортных средств. Городские власти собираются пойти еще дальше: уже в ближайшие месяцы автомобили, не принадлежащие местным жителям, будут запрещены для въезда в центр города и на автомагистраль Гран Виа. В связи с этим город радикально перестраивается, на ранее многополосных дорогах вскоре останется только по одной полосе в каждую сторону. Движение разрешат только для такси, автобусов, микроавтобусов и электромобилей.Насколько эти меры помогут очистить города Европы от выхлопных газов, нам только предстоит убедиться.

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Фото: Imago/TASS