«Эффект десятого яйца» на авторынке: и тут недокладывают!

Сначала литровый пакет молока превратился в 0,9 или 0,8 л, потом знакомые шоколадки «похудели», пакеты с крупой скукожились... — но сильнее всего потребителей задела пропажа из привычной упаковки десятого яйца. Эксперт «За рулем» выяснил, что в машине может оказаться «лишним».

— А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, это во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович.

Михаил Булгаков «Собачье сердце»

Мы давно не обращаем внимания на то, как литровый пакет молока превращается в 0,9 или 0,8 л, как легчают знакомые шоколадки и скукоживаются пакеты с крупой и как содержимое полулитровых бутылок переходит на объемы в 0,45 л. А вот пропажа десятого яйца из упаковки задела решительно всех.

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Яйцо, конечно же, штука нужная. А эзотерики уже утверждают, что в пропавшем яйце хранилась не иначе как смерть Кащея. Знатоки заумных терминов называют пропажу яиц термином «шринкфляция» — это когда производитель в своем товаре уменьшает объем, вес, количество и т.п. В общем, уменьшает всё, кроме цены. Соответственно, лопух-покупатель платит больше: куда ему деваться-то?

Между нами говоря, это — мировая тенденция, а не чисто российская. Зачем задирать цену, если можно уменьшить размер шоколадки? Но все же вернемся к яйцам — так веселее. Особенно на примере… автомобилей!

Действительно, ведь эффект исчезновения десятого яйца происходит с любыми товарами — машины здесь не исключение. На наших глазах практически «сошли на нет» штатные наборы инструментов, шинные насосы и полноразмерные запаски, некогда входящие в комплектацию любого автомобиля. Но основное «изъятие яиц» происходит сегодня под вывеской «комплектация» — это когда функция, еще вчера казавшаяся привычной, как-то незаметно переходит в разряд факультативной. Желаете, к примеру, купить новейший шведско-китайский седан — и тут неожиданно обнаруживаете: складывание спинки заднего сиденья — это опция. Равно как и светодиодная оптика, электропривод водительского сиденья, система навигации и т.п. Хотите «десятое яйцо» — нет проблем, добавим. За деньги!

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Подобно десятому яйцу, из автомобилей исчезают лошадиные силы. При равной, а то и большей мощности машинки, заточенные в свое время под Евро-2, порой бегали и бегают шустрее, чем нынешние экологически удушенные под стандарт Евро-6. Ухудшается окраска: краски на водорастворимой основе — более мягкие и тонкие, чем нитропредшественницы. Подменяется терминология: приподнятый хэтчбек вроде Lada XRAY теперь величают кроссовером, хотя никакого полного привода там не видать. Многочисленные кроссоверы из Китая также зачастую лишены полного привода. А так называемые спортверсии сегодня, как правило, выделяются не двойной мощностью движков, а разве что красной подсветкой приборов да спойлером. Про ресурс даунсайзинговых моторов по сравнению с «миллионниками» былых времен и говорить нечего. А еще есть автомобильные аптечки с нарезкой марли вместо бинтов и прочими «веселостями»…

Добрые экономисты утверждают, что такие действия производителей не обязательно являются следствием их жадности: дескать, к этому их вынуждает рыночная ситуация. А хорошей она, надо полагать, никогда не бывает. Ни у нас, ни у них. Остается принять потерю яйца как неизбежность и продолжать радоваться жизни, так сказать, в усеченном составе.

Впрочем, булгаковский профессор пил за обедом самодельную водку, а не ту, из которой украли градусы. Он отказался потреблять дрянной напиток как неизбежность…