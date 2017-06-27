Госдума рассмотрит законопроект о запрете негосударственных комплексов фиксации нарушений.

Материалы по теме В Госдуме не видят ущемления прав в списании штрафов ГИБДД с карт автовладельцев

Комплексы автоматической фиксации нарушений будут принадлежать исключительно федеральным и региональным властям: частники в этой сфере довели ситуацию до протестных настроений среди автомобилистов.

Законопроект, запрещающий негосударственные комплексы фиксации нарушений, внесен на рассмотрение Государственной думой, пишет «Коммерсантъ». Авторы документа ссылаются на неправильное использование комплексов частными владельцами, которые ради увеличения числа штрафов устанавливают приборы неправильно. Кроме того, частники искусственно завышают показатель погрешности и устанавливают камеры не на аварийно-опасных участках, а там, где чаще происходят незначительные нарушения скоростного режима. В результате только в Московской области они заработали в 2018 году 3,1 млрд рублей.

Законопроект подразумевает поправки в ст. 2.6.1 КоАП о привлечении к ответственности владельцев автомобилей за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами. В частности, депутаты настаивают на добавлении примечания о принадлежности комплексов фиксации — он должны находиться в ведении федеральных или региональных властей.

Навести порядок в сфере фиксации нарушений с помощью автоматических комплексов поручил президент Владимир Путин.

Все автоматические комплексы фиксации нарушений скоро будут обязаны проходить проверку с периодичностью раз в пять лет. Готовится соответствующий ГОСТ.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС