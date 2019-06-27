Путин велел не подставлять водителей под штрафы

Также президент настаивает на усилении контроля над камерами, автошколами, на повышении штрафов и стоимости ОСАГО для нарушителей и призывает осветить дороги.

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На совещании Госсовета по безопасности дорожного движения и автотрассам Владимир Путин высказал ряд предложений, реализация которых должна улучшить ситуацию на дорогах и приструнить нарушителей.

Президент коснулся ряда обсуждаемых тем. Это и жесткий контроль за камерами фиксации нарушений, а также за автошколами, повышение штрафов за превышение скорости, конфискация транспортных средств у водителей, пойманных за рулем в состоянии опьянения, увеличение стоимости полисов ОСАГО для нарушителей, плохое освещение дорог и нехватка современной дорожной строительной техники.

Особенно жестко Владимир Путин высказался в адрес видеокамер фиксации нарушений ПДД, которые скрытно устанавливаются не на аварийно-опасных участках, а там, где выше собираемость штрафов. Речь идет о мобильных комплексах, перед которыми необязательно устанавливать предупреждающий знак 8.23 «Фотовидеофиксация».

«Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий: вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», — приводит «Коммерсантъ» слова главы государства.

На совещании был поднят и вопрос доступа ГИБДД к базе Минздрава, что позволило бы не допускать к управлению ТС людей, которым это противопоказано из-за состояния здоровья. Минздрав противится доступу в свои базы, ссылаясь на врачебную тайну.

Также на совещании обсуждалось введение бонуса при расчете стоимости полисов ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. Кстати, введение более дорогих полисов будет обсуждаться в правительстве 1 июля.

Глава МВД Владимир Колокольцев доложил президенту об еще одной инициативе, которую уже поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, — конфискации автомобилей у пьяных водителей. Полицейский объяснил, что если за рулем машины был не ее собственник, то после изъятия автомобиля его владелец может обратиться с регрессным иском к водителю. Также Колокольцев поднял вопрос введения системы рейтинговой оценки автошкол.

Во время обсуждения проблем дорожной отрасли Владимир Путин раскритиковал плохую освещенность дорог и назвал ряд причин этого давнего недостатка.

«За пределами агломераций практически на всех дорогах — кромешная темень, и дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело в дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям. Прошу всех, кого я сейчас упомянул, незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог», — высказался президент, обвинив в тьме на трассах энергетиков, глав регионов и правительство.

На совещании также были озвучены проблемы, которые мешают быстрому, недорогому и качественному ремонту и строительству дорог. Среди них административные барьеры, мешающие выбору подрядчиков и применению современных технологий, невозможность исполнителям заказов получать денежные авансы, что приводит к кредитованию работ и их значительному удорожанию, отсутствие современной строительной техники российского производства: скреперов, дорожных фрез, ресайклеров, термосмесителей и так далее, и сложности при приемке готовых объектов, когда контролирующие органы, дублируя друг друга, создают неразбериху.

По всем пунктам обсуждаемых проблем в ближайшее время будут подготовлены поручения президента.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС, Алексей Никольский/ТАСС