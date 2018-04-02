Проверять камеры фиксации нарушений станут чаще — журнал За рулем

Проверять камеры фиксации нарушений станут чаще

Сегодня проверки комплексов фото- и видеофиксации носят случайный характер. Росстандарт же намерен сделать их регулярными и обязательными.

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Проект поправок к Положению об осуществлении федерального государственного метрологического надзора разработал Росстандарт с целью усилить контроль над автоматическими средствами измерений — комплексами фиксации нарушений ПДД и пунктами весогабаритного контроля.

Если поправки будут приняты, а в условиях всеобщего недовольства работой камер фото- и видеофиксации, к которому на днях присоединился и президент Владимир Путин, вероятность принятия очень высока, проверки станут обязательными и станут проводиться каждые пять лет.


«От соблюдения правил дорожного движения напрямую зависит жизнь и здоровье граждан. Именно поэтому камеры контроля скорости, пункты весогабаритного контроля и иные технические средства в этой сфере должны проводить достоверные измерения и отвечать требованиям законодательства об обеспечении единства измерений. При этом их точность поможет не только сохранить жизнь и здоровье граждан, но и защитить автовладельцев от незаконных штрафов», — говорит замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

Росстандарт предлагает присвоить организациям, которые применяют камеры фото- и видеофиксации и обслуживают пункты весогабаритного контроля, категории риска. Это позволит ввести обязательные плановые проверки оборудования с установленной периодичностью.

На данный момент проверки назначаются только в случае жалоб на оборудование со стороны граждан, из-за чего носят спонтанный характер. Как отмечают в Росстандарте, такой подход не позволяет вести эффективный надзор.

Предлагаемые поправки уже обсуждались с МВД и Минтрансом в мае, теперь законопроект направляется на Минпромторг, после чего начнется публичное обсуждение нововведений и межведомственные согласования.

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

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