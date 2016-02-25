«Ростех» будет следить за камерами на дорогах

Работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» — компания «ГЛОНАСС БДД».

В распоряжение издания попала правительственная телеграмма, согласно которой единственным «исполнителем закупок работ, услуг», связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД и их обслуживанием, будет назначено ООО «ГЛОНАСС БДД». 34% компании принадлежит корпорации «Ростех», 30% — АО «ГЛОНАСС», 36% — ООО «Сотка высоток». Регионам уже предложили тарифы для работы с компанией: 150–250 руб. за одно штрафное постановление и 65–90 тыс. руб. за аренду комплекса в течение месяца, сообщает «Коммерсант».

Сегодня на дорогах установлено 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. мобильных комплексов. В ряде регионов действуют 10-12-летние концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер. Это такие компании, как «Ростелеком», Vessolink, «Ситроникс», «МВС Групп» и другие. Инвестиции возвращаются в виде оплаченных штрафов.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков полагает, что в инициативе передать надзор за камерами «Ростеху» проглядывается чье-то желание перенаправить финансовые потоки от штрафов. «Ростех» сам камеры не выпускает, и поэтому будет нанимать производителей комплексов и подрядчиков за небольшие деньги, а сам станет промежуточным звеном — основную прибыль от постановлений сможет оставлять себе.

В регионах вряд ли будут рады такому решению, ведь штрафы всегда находились в ведении самих субъектов РФ, зачем потребовался единый поставщик — неясно.

В Госдума внесен законопроект, в котором предлагается прописать требования к установке камер фото- и видеофиксации.

В планах столичного ЦОДД установка еще 200 видеокамер, с помощью которых будут выписывать штрафы за непропуск пешеходов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС