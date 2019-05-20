Количество штрафующих камер в Москве увеличится

В текущем году ЦОДД намерен установить на нерегулируемых пешеходных переходах Москвы еще 200 видеокамер, которые будут отслеживать непропуск пешеходов водителями. Согласно статистике ЦОДД, наезды на пешеходных переходах на людей остаются одним из самых частых типов ДТП в столице.
Новыми камерами видеофиксации оснастят, в первую очередь, нерегулируемые переходы с высокой степенью риска наезда на пешеходов.
«У нас в прошлом году погибло чуть менее 500 человек в ДТП. Из них больше половины — это пешеходы. Их с каждым годом становится все больше, особенно в летнее время. Соответственно, обеспечить безопасность пешеходов — это очень важная работа, которой мы будем заниматься. Есть определенные очаги аварийности, перечень которых составляет ГИБДД по итогам статистики по авариям и ДТП в городе Москве, и, соответственно, на этих пешеходных переходах это появится. Думаю, в ближайший месяц около 70–80 комплексов для отслеживания этого вида нарушений мы точно включим», — рассказала «Коммерсанту» пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь.
Глава движения автомобилистов «Автобрат» Елена Гудович считает, что данная мера не исправит ситуацию, а станет лишь очередным побором для автомобилистов.
«Если бы у меня были деньги, я бы устанавливала не камеру, фиксирующую нарушения, а светофор на нерегулируемом пешеходном переходе для того, чтобы сберечь жизнь и здоровье граждан. Камеры — это поборы, но никак не предотвращение происшествия», — высказада Елена Гудович свою точку зрения.
В п. 14.1 ПДД говорится, что «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода». Напомним, что непропуск пешехода на переходе чреват штрафом, который, согласно ст. 12.18 КоАП РФ, составляет от 1500 до 2500 рублей. Не так давно ЦОДД предлагал увеличить его, но в МВД данную инициативу не поддержали.
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