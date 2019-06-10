Дорожные камеры будут устанавливать в местах концентрации аварий

Таким образом Минтранс собирается изменить принципы установки камер фото- и видеофиксации на дорогах.

Материалы по теме За водителями будут следить круглосуточно. Но пока это незаконно

Согласно новой методике Минтранса, видеокамеры станут размещать в местах концентрации ДТП, и это собираются закрепить в федеральном законодательстве. В документе будет оговорено, на каком расстоянии их ставить, сколько их требуется и другие условия, об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Сейчас в Госдуме анализируют ситуацию с дорожными камерами, в том числе с частными, чтобы понять, какие нормативные акты требуют изменений. Необходимо также регламентировать условия заключения концессионных соглашений на закупку и обслуживание дорожных комплексов видеофиксации. Допускать к конкурсам должны только производителей оборудования фото- и видеофиксации, они же впоследствии будут обеспечивать их корректную работу, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Сейчас бывают ситуации, когда тендер выигрывает компания, которая сама ничего не производит, а ищет субподрядчика, в этом случае налицо жульничество и коррупционная схема с участием местных чиновников.

На начало 2019 года на территории 17 субъектов РФ частные камеры работали в рамках концессионных соглашений, еще в 11 практиковалось заключение контрактов с внебюджетными организациями на закупку и обслуживание комплексов фиксации нарушений, сообщил изданию источник.

Когда установка камер — это бизнес, предприниматели заинтересованы в получении прибыли, а не в решении задачи снижения аварийности. Поэтому камеры устанавливают в местах, где можно собрать больше штрафов. Камеры нужно передать в руки власти, бизнес на них зарабатывать не должен. Сейчас в карманы коммерсантов поступает от 11 до 100% собранных устройствами видеофиксации штрафов. В Республике Алтай, Рязанской области и Забайкальском крае в 2018 году концессионерам даже вынуждены были доплачивать из бюджета.