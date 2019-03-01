Началась рассылка «вафельных» штрафов: будьте внимательнее!

Сегодня заработала новая система видеофиксации нарушений правил проезда перекрестков с желтой вафельной разметкой.

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Автомобилисты начнут в ближайшие дни получать новые штрафы за нарушения правил проезда перекрестков: остановку на желтой вафельной разметке, нанесенной на пересечении дорог.

Остановка на такой разметке более чем на 5 секунд при запрещающем сигнале светофора грозит штрафом в размере 1000 рублей, который нарушителю будет присылаться по почте. Не исключено, что штрафоваться будут и добропорядочные водители, так как в условиях плотного трафика невозможно предугадать, в какой момент движение остановится.

Во время подготовки к введению новых правил в тестовом режиме за весьма короткий срок было выписано около 6 тысяч «штрафов». Тогда же Госавтоинспекцией были выявлены два недостатка новой методики. Это недостаток доказательной базы и спорность ряда вынесенных постановлений, что настроило ГИБДД против нее. Но, несмотря на это, инициатор нововведения общественник Александр Шумский добился того, что новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня.

Желтая вафельная разметка в данный момент нанесена примерно на 150 перекрестках столицы, где это сочли необходимым работники Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Положение автомобилей на перекрестке фиксируется двумя видеокамерами, что позволяет получать достаточную доказательную базу нарушения. Поэтому автомобилисты будут получать вместе с постановлением шесть фотографий, на которых будет указано место и время нарушения, а также траектория движения транспортного средства. Такое постановление автовладелец получит, если автомобиль стоял на желтой вафельной разметке более пяти секунд при горящем красном сигнале светофора. При этом система должна распознавать поломки и ДТП. Если автомобиль будет стоять на перекрестке неподвижно более минуты, сообщение об этом отправится инспектору ГИБДД в автоматическом режиме, который и примет окончательное решение по сложившейся ситуации. Но тут возникает вопрос: что будет с теми, кто был вынужден остановиться за сломавшимся или попавшим в ДТП автомобилем и не смог объехать возникшее препятствие.

Получить штраф на ровном месте можно и из-за нерасторопного пешехода или во время проезда через перекресток машин спецслужб. Ситуаций, в которых автомобилист может быть оштрафован без всяких на то оснований, слишком много, и все они требуют вмешательства живого человека. Именно это и вызывает сомнение у независимых экспертов и работников ГИБДД, которым придется уже совсем скоро разбираться с сотнями недовольных граждан, вынужденных доказывать свою невиновность.

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Фото: АГН «Москва»