Доходы владельцев комплексов фиксации проверят прокуроры

Многомиллиардные выручки и камеры фиксации нарушений ПДД как источник дохода заинтересовали прокуратуру: в 2018 году был оштрафован «почти каждый житель России».

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Генеральная прокуратура РФ по поручению главы ведомства Юрия Чайки проверит места и способы установки частных комплексов фиксации нарушений ПДД для «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан».

Судя по многомиллиардным выручкам, камеры стали не средством борьбы с аварийностью на дорогах, а источником дохода частных фирм. Проанализировав ситуацию, прокуроры отметили высокую доходность комплексов, которая никак не связана с безопасностью дорожного движения: в прошлом году «почти каждый житель России» был оштрафован с помощью частных комплексов фиксации нарушений. Всего в 2018 году с помощью камер было зафиксировано 120 млн нарушений ПДД. При этом на дорогах, качество которых, кстати, тоже вызывает вопросы у прокуроров, в прошлом году произошло 60 тыс. ДТП, в которых погибли 5,5 тыс. человек.

Теперь все места установки комплексов фиксации нарушений ПДД, а также условия их эксплуатации, будут проверены. Первый заместитель главного прокурора страны Александр Буксман охарактеризовал их как «коммерческие проекты региональных органов власти и бизнесменов», приводит его слова «Коммерсантъ». Буксман также отметил, что в ряде регионов частники получают до 90% сумм выписываемых штрафов, а в казну направляется лишь 10%.

«Призываю проанализировать законность и справедливость таких концессий»,- заявил Александр Буксман.

Доходы частных фирм с камер фиксации в 2918 году следующие: в Астраханской области — 40 млн рублей, в Тюменской области — 137,4 млн рублей, в Крыму — 26,3 млн рублей, в Московской области — 3,1 млрд рублей.

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Фото: «За рулем»