Минздрав назвал сроки изменений в правилах медосмотра

Новые правила прохождения медосмотра для водителей начнут действовать с 1 июля 2020 года. Ну если, конечно, потом их опять не сдвинут.

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На официальном сайте Минздрава размещен приказ министра Вероники Скворцовой о том, что подпункты 8 и 9 пункта 6 «Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей» вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, автосообщество уже с понедельника обеспокоено тем, что из-за нововведений цены на медсправки вырастут в несколько раз. А все потому, что по новым правилам (которые теперь отложены) водители и кандидаты в водители должны сдавать мочу и кровь для исследования на содержание наркотиков, психотропных веществ и биомаркеров хронического злоупотребления алкоголем. Накануне выяснилось, что вся техника для анализа — только импортного производства, как и реагенты, и отечественных аналогов просто не существует. Из-за этого ожидалось, что процедура станет дорогостоящей.

Порядок должен был вступить в силу сегодня, и из-за этого в наркологических диспансерах в разных городах образовались очереди из желающих получить справку по старым правилам. Ажиотаж достиг такого накала, что, как сообщает ТАСС, появились первые жертвы — житель Казани умер в очереди за медсправкой.

Вчера Владимир Путин назвал новые правила чушью, по его мнению, Минтруд должен был обратить внимание на то, что стоимость новых справок составляет почти половину минимальной зарплаты. Очевидно, что после этого в Минздраве решили на время «откатить» свое решение.

Ну и быстро нашли «крайнего» — Телеграмм-канал Mash пишет, что вчера была уволена директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко. Якобы именно она одобрила новые правила медосмотра. Впрочем, сама она это отрицает.

По поводу новых правил медосвидетельствования высказалась и Генпрокуратура, назвав их «ошибкой Минздрава». Замруководителя ведомства Александр Буксман отметил, что истинная проблема заключается в том, что сейчас по закону медики не имеют права передавать ГИБДД данные о состоящих на учете наркоманах или алкоголиках. Поэтому таким гражданам довольно легко получить водительские права. И эту проблему надо было срочно решать, вот ее и решили таким, не до конца продуманным способом. В Генпрокуратуре надеются, пишут РИА Новости, что эта ошибка Минздрава будет вскоре исправлена.

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