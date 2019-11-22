Минздрав назвал сроки изменений в правилах медосмотра

В принципе, все ожидаемо — на бензине дороже, чем на газе, а на газе дороже, чем на электричестве. Но тут приведены реальные выкладки. О расчетах рассказала главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при Правительстве России Ирина Сосенкина.
Подать заявление в полицию на недружелюбных соседей был вынужден автовладелец автомобиля Opel в ответ на их угрозы. От мужчины потребовали убрать его машину с парковки, поскольку она принадлежит «враждебному России государству».
Сегодня, 22 ноября 2019 года, должен был вступить в силу приказ Минздрава РФ насчет медсправок. Из которого лично мне пока что понятно одно: отныне получить водительскую медицинскую справку станет и труднее, и гораздо дороже.
Народный тест-драйв Geely Atlas проходил в суровых климатических условиях крайнего севера… Москвы. Не все желавшие принять участие в мероприятии смогли сюда добраться. Однако в итоге дождь, слякоть и мокрый снег стали дополнительными опциями в программе испытаний.
Признаюсь, меня немного расстраивала мысль, что Lada уходит из Европы из-за неспособности соответствовать западным эконормам. И вот появилась маленькая надежда — Весте дали японский автомат и ниссановский 113-сильный мотор.