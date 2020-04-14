Всплеск трафика связан с усталостью людей от самоизоляции, а телевизионная и интернет-пропаганда просто не работают: перебор с сообщениями о коронавирусе поставил блок в восприятии людьми информации.

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В Москве, Подмосковье и других регионах отмечен очередной рост трафика на дорогах. Ранее один из крупнейших операторов наружной рекламы Maer Group, конструкции которого оснащены определителями MAC—адресов смартфонов, приводил данные, что с 15 по 29 марта, в первые недели действия режима самоизоляции, уличная аудитория Москвы выросла на 25%. Это было связано с тем, что жители стали избегать метро и пересели на личный транспорт. Пик передвижений пришелся на пятницу 27 марта 2020 года. При этом отмечался отток людей из центра Москвы на окраины и в Московскую область.

Затем количество поездок резко сократилось. Рекламные конструкции зафиксировали на 43% меньше МАС-адресов. Перепад между пиками показал сокращение количества поездок на 54%. Примерно такую же статистику привели в Департаменте транспорта Москвы — трафик, по их данным, упал на 48%.

И снова рост

Но вдруг за затишьем последовала новая волна роста трафика. В течение первых десяти дней апреля количество поездок увеличилось на 15%, в городе снова стали образовываться пробки. С 4 по 10 апреля Wi-Fi-сканеры Maer Group зафиксировали 50-процентный рост трафика в центре столицы и 80-процентный рост на МКАДе.

Увеличение трафика отразилось и на количестве заразившихся COVID—19 людей. Это 13 апреля отметил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. По его данным, индекс самоизоляции в столице составлял 4,0 и 4,2–4,3. Но в период с 6 по 12 апреля он начал снижаться.

Где люди находят коронавирус

Заболеть пневмонией, вызванной новым коронавирусом, во время выхода из дома очень легко, отмечают иммунологи. Наибольшую опасность представляют походы в аптеки и магазины, а также посещение заправок.

Регионы на колесах

Но не только Москва отличилась недисциплинированностью. Еще больший рост числа поездок Wi-Fi-сканеры рекламных конструкций Maer Group зафиксировали в период с 4 по 10 апреля в Тюмени, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Уфе, Екатеринбурге и Челябинске — на 30–35%. В Новосибирске количество поездок увеличилось на 50%, а в Волгограде — в два раза.

Как отметили психологи, всплеск трафика связан с усталостью людей от самоизоляции, а телевизионная и интернет-пропаганда просто не работают: перебор с сообщениями о коронавирусе поставил блок в восприятии людьми информации.

Люди вернулись к работе

Причиной роста количества поездок стали и разрешения многим предприятиям работать. Это сделали минимум 24 региона страны, власти которых опасаются краха местных экономик. В Санкт-Петербурге и Приморье вышли на работу даже служащие зоопарков, в Крыму открылись табачные сети. Казань, Уфа, Новосибирск, Белгород и Оренбург открыли промышленные производства. В Башкирии же власти позволили прогулки с детьми. Также местами возобновили работу стоматологии, солярии, ветеринарные клиники, автосервисы, автомойки, салоны красоты. Ввиду наступления сезона открылись магазины, торгующие семенами, саженцами и садовым инвентарем. Разрешение работать было даны в некоторых регионах девелоперам, ритуальным конторам, адвокатам, нотариусам, а на Ямале открылись гостиницы для вахтовиков.

Липовые пропуска

Что касается Москвы и Подмосковья, то режим самоизоляции в этих регионах становится строже с завтрашнего дня (15 апреля 2020 года) — вводятся электронные пропуска, проверять наличие которых будут патрули Росгвардии и ГИБДД.

При этом власти начали выявлять фиктивные пропуска, проверяя подаваемые данные о работодателях, ИНН которых нужно указывать при получении долгосрочного пропуска, позволяющего ездить на работу. Проверяется каждый ИНН, и уже выявлено более миллиона «подделок». Если компании не разрешено работать, то пропуск будет аннулироваться. Потеряет он силу и если человек не работает в указанной им компании.

«После того, как заполнены все данные к получению пропуска для поездок на транспорте на работу, сотрудники департамента информационных технологий Москвы проверят достоверность поданных сведений и возможность работы данной организации при режиме повышенной готовности в Москве. Проверяется, работает или не работает предприятие, существует ли данный ИНН, работает ли этот сотрудник», — объяснил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Если при проверке пропуска выяснится, что он аннулирован, его предъявителю будет выписан штраф.

Въезды в Москву уже частично перекрыты, а скоро блок-посты появятся и на въездах в Московскую область.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС, Maer Group