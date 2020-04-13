Что отвечать инспектору ГИБДД при пропускном режиме

Правила поездок на личном автомобиле и общественном транспорте меняются с 15 апреля. Как теперь отвечать на вопросы инспекторов ГИБДД?

С 15 апреля 2020 года на территории Москвы и Московской области вводится пропускной режим, описание всех особенностей которого вы найдете в отдельном материале. «За рулем» уже публиковал материал о том, как следует общаться с инспекторами ДПС во время поездок на личном автомобиле в условиях действия режима самоизоляции. Теперь правила меняются: любые поездки отслеживаются, а главным и единственным вопросом остановившего вас инспектора становится просьба предъявить электронный пропуск.

Следует отметить, что пропуск со среды будет необходим для любых поездок на автомобиле или ином транспортном средстве. Даже если ближайший к вам магазин находится в паре километров от дома, что не редкость для Подмосковья, без электронного пропуска идти к нему лучше пешком. В противном случае вас могут остановить и оштрафовать.

Я один, с пропуском или без

Теперь, со среды, все разговоры с инспектором ДПС, если вы не нарушали правила дорожного движения, будут сводиться к выяснению того, есть ли у вас электронный пропуск. Если вы в автомобиле один и у вас есть пропуск, то вы продолжите поездку после его проверки, а также проверки водительского удостоверения либо паспорта с пропиской. Если пропуска нет, вам выпишут штраф и отправят домой без разговоров.

Я и мои спутники

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Если вы едете в автомобиле не один, то у ваших спутников возрастом старше 14 лет тоже должны быть электронные пропуска, а также документы, удостоверяющие личность, — паспорта. Но на этом выяснение обстоятельств не закончится. Представитель власти также должен уточнить, находитесь ли вы с пассажирами в совместной самоизоляции или ваши попутчики — посторонние люди. Чтобы доказать, что с вами едет жена или муж, сын или дочь, папа или мама, потребуются документы. Подтвердить факт совместной самоизоляции может прописка, свидетельство о браке или рождении, временная регистрация. В некоторых случаях доказать совместное проживание просто невозможно, а значит лучше избегать совместных поездок.

Если полицейский выявит нарушение — отсутствие у пассажира пропуска и/или неподтвержденная совместная самоизоляция, то выпишет соответствующие штрафы.

С введением пропускного режима третьего варианта развития событий не предусматривается. Запрет на поездки без пропуска на личном автомобиле и общественном транспорте расставил точки над i в вопросе общения с представителями власти.

Если вы не просто в самоизоляции, а на карантине, из дома нельзя выходить ни в коем случае. Какие санкции предусмотрены за данное нарушение, читайте здесь.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС