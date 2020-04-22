Ремонтирую машину во дворе. Что мне за это будет?

Хорошо в наше сложное «карантинное» время тем, кто живет в частном доме и ставит машину во дворе. Полное раздолье — хоть капремонт двигателя проводи. Жителям многоквартирных домов повезло гораздо меньше, даже если автомобиль стоит возле подъезда.
Итак, что можно, а чего нельзя делать с машиной в собственном дворе и какие коррективы внесла эпидемия?
За что могут оштрафовать?
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Если вы проживаете в Московском регионе, то знайте: долив омывайки, установка запаски и протирка стекол не являются нарушением режима самоизоляции. По большому счету, все это обычная подготовка автомобиля к поездке, скажем, в тот же магазин. Только не забудьте оформить соответствующий пропуск!
Другое дело, если вы затеяли грандиозный ремонт или мойку кузова. За такие действия вас могут оштрафовать и по законам «мирного» времени. К примеру, однажды моего знакомого экологическая полиция оштрафовала во дворе за то, что он менял на своем стареньком Москвиче аккумулятор. Поскольку он не бросил старый аккумулятор, тем самым загрязнив территорию, не пролил из него электролит, а собирался поставить в багажник, и затем сдать за 500 рублей — его просто развели. К тратам на новую АКБ добавились 3000 рублей штрафа.
Что на самом деле запрещено?
В п. 2.8 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645–10» сказано: «На придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели». Согласно статье 6.4 Кодекса РФ об Административных правонарушениях, за нарушение этих норм граждане будут оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей.
Если загрязнение территории при проведении работ произошло, то согласно Постановлению «О Госнадзоре и административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства» владелец будет оштрафован на сумму от 3000 до 5000 рублей.
Что можно?
Формально — возиться с электрикой: менять лампочки, устанавливать новые музыкальные устройства и динамики, сигнализации и противоугонки. Только звуковые устройства, испытывайте, пожалуйста где-нибудь на пустыре или не на полную громкость в закрытой машине.
Спустила шина? Вот наша инструкция по самостоятельному ремонту. Если нет желания возиться с ремонтом, ставьте запаску. Не запрещено менять не только одно колесо на запасное, но и все четыре. То есть в теории можно провести сезонную переобувку. По крайней мере, так
было до пандемии. Однако теперь жители столичного региона (и некоторых других) легко могут получить штраф за нарушение режима самоизоляции.
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За время долгой стоянки мог разрядиться аккумулятор. Ситуация неприятная, учитывая, что «прикурить» особо не у кого. Если у вас в семье несколько мужчин, то машину с механической коробкой передач проще всего запустить «с толкача». А можно отнести аккумулятор домой и «подкормить» специальным зарядным устройством. Нет такого? Тогда держите лайфхак, только имейте в виду, что без должных знаний и навыков им лучше не пользоваться.
Сейчас вы все поймете сами: аккумулятор автомобиля можно оживить с помощью зарядника, например, от ноутбука, который дает 19 Вольт. Его, с соблюдением полярности, надо соединить с батареей через лампу от фары. Лампа мощностью 55–60 Вт будет гореть вполнакала забирая на себя излишек напряжения. Заодно по ее яркости можно судить о степени заряда батареи. Пока горит сравнительно ярко — идет интенсивный заряд. По мере пополнения запаса энергии в батарее она будет светить все слабее. АКБ оживет за несколько часов.
Несложная схемка позволит зарядить АКБ от источника питания ноутбука. Только лампу разместите в керамическую или стеклянную плошку. Чтобы ничего не загорелось.
Несложная схемка позволит зарядить АКБ от источника питания ноутбука. Только лампу разместите в керамическую или стеклянную плошку. Чтобы ничего не загорелось.
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Конечно, в условиях самоизоляции жителям Московского региона лучше не возиться с машиной. Даже во дворе собственного дома. Сделайте только самое необходимое для предстоящей поездки.
И уж точно не стоит сейчас менять динамики или магнитолу, да и переобувать машину в летний комплект колес. Ведь покидать квартиру можно только для очень узкого круга задач, среди которых ремонт или техническое обслуживание машины не наблюдается. Ну а если надо ехать (конечно, оформив разрешение), то небольшие подготовительные работы провести не только можно, но и необходимо. Ветровое стекло и зеркала могли покрыться липкими почками, которые уже появились на деревьях. Обеспечьте хотя бы приемлемый обзор, если поедете днем, и добейтесь полной прозрачности стекол при поездке в темное время суток.