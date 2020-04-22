Ремонтирую машину во дворе. Что мне за это будет?

Во время режима самоизоляции многие начали искать, чем бы заняться. Кто-то затеял ремонт квартиры, а кто-то и своего личного автомобиля — благо он тут рядом, под окном. «За рулем» объясняет, что разрешено отремонтировать во дворе.

Хорошо в наше сложное «карантинное» время тем, кто живет в частном доме и ставит машину во дворе. Полное раздолье — хоть капремонт двигателя проводи. Жителям многоквартирных домов повезло гораздо меньше, даже если автомобиль стоит возле подъезда.

Итак, что можно, а чего нельзя делать с машиной в собственном дворе и какие коррективы внесла эпидемия?

За что могут оштрафовать?

Если вы проживаете в Московском регионе, то знайте: долив омывайки, установка запаски и протирка стекол не являются нарушением режима самоизоляции. По большому счету, все это обычная подготовка автомобиля к поездке, скажем, в тот же магазин. Только не забудьте оформить соответствующий пропуск!

Другое дело, если вы затеяли грандиозный ремонт или мойку кузова. За такие действия вас могут оштрафовать и по законам «мирного» времени. К примеру, однажды моего знакомого экологическая полиция оштрафовала во дворе за то, что он менял на своем стареньком Москвиче аккумулятор. Поскольку он не бросил старый аккумулятор, тем самым загрязнив территорию, не пролил из него электролит, а собирался поставить в багажник, и затем сдать за 500 рублей — его просто развели. К тратам на новую АКБ добавились 3000 рублей штрафа.

Что на самом деле запрещено?

В п. 2.8 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645–10» сказано: «На придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели». Согласно статье 6.4 Кодекса РФ об Административных правонарушениях, за нарушение этих норм граждане будут оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей.

Если загрязнение территории при проведении работ произошло, то согласно Постановлению «О Госнадзоре и административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства» владелец будет оштрафован на сумму от 3000 до 5000 рублей.

Что можно?

Формально — возиться с электрикой: менять лампочки, устанавливать новые музыкальные устройства и динамики, сигнализации и противоугонки. Только звуковые устройства, испытывайте, пожалуйста где-нибудь на пустыре или не на полную громкость в закрытой машине.

Спустила шина? Вот наша инструкция по самостоятельному ремонту. Если нет желания возиться с ремонтом, ставьте запаску. Не запрещено менять не только одно колесо на запасное, но и все четыре. То есть в теории можно провести сезонную переобувку. По крайней мере, так

было до пандемии. Однако теперь жители столичного региона (и некоторых других) легко могут получить штраф за нарушение режима самоизоляции.

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