В России внедряют систему обязательных пропусков

В семи регионах платформа уже начинает работать, еще 14 подключатся со следующей недели.

Материалы по теме Готова всероссийская система пропусков для поездок

В рамках борьбы с распространением коронавируса в России внедряется платформа для выдачи пропусков, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В Минкомсвязи отметили, что 21 апреля в режиме видеосвязи прошло совещание, где присутствовали региональные руководители органов цифровой трансформации. По итогам этого совещания 21 субъект РФ направил в адрес министерства заявку на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.

В первую очередь к системе выдачи пропусков подключаются регионы ЦФО: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. С 27 апреля платформу начнут внедрять еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. При оформлении корпоративных пропусков работодатели подают списки работников через кабинет на Едином портале госуслуг. После того как список одобрен, каждому сотруднику в его личный кабинет и на электронную почту отправляется QR-код.

Разовый пропуск можно будет оформить в частном порядке, воспользовавшись приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». В Минкомсвязи подчеркивают, что цифровой пропуск будет действовать только при наличии у вас документа, подтверждающего личность.

После введения пропускного режима в Москве городской трафик за сутки сократился на 429 тыс. автомобилей.

Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС