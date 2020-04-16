Дептранс: цифровые пропуска убрали с дорог более 400 тысяч машин

Прекрасная итальянка: ретротест купе Lancia Beta Эта машина сделана не для нытья о сложности и стоимости обслуживания и ремонта, не для занудства по поводу комфорта и вместимости. Она — для езды! Эксперт «За рулем» — о силе и правде прославленной Lancia Beta. Личный опыт: приедут ли инспекторы на ДТП во время «карантина»? Попасть в ДТП может любой. Вот и корреспонденту «За рулем» не повезло. В аварии пострадало только железо, но как теперь все оформить, чтобы получить компенсацию? Почему автомобили ржавеют по-разному — ответ эксперта Все дело в составе стали, которая идет на изготовление кузовов.