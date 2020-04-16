Дептранс: цифровые пропуска убрали с дорог более 400 тысяч машин — журнал За рулем

Дептранс: цифровые пропуска убрали с дорог более 400 тысяч машин

Столичное ведомство сравнило данные 15 апреля, когда были введены пропуска, со статистикой, полученной днем ранее.

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Количество людей, которые передвигались на общественном и личном транспорте, за 15 апреля уменьшилось на 575 тыс. по сравнению с 14 апреля, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

«Мы также проанализировали количество уникальных людей, которые передвигались по Москве вчера, 15 апреля, на личном и общественном транспорте, и сравнили данные с позавчера, 14 апреля — в городе стало на 575 тыс. пассажиров меньше. Наиболее заметно снижение в количестве передвижений на личном транспорте — на 429 тыс. человек меньше. Дороги в Москве сегодня были на 85% свободнее, чем четыре недели назад», — говорится в сообщении.

  • С 15 апреля при передвижении на общественном или личном транспорте в Москве необходимо иметь цифровой пропуск. Как его правильно оформить, вы можете узнать из нашей публикации.

Фото: АГН «Москва»

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