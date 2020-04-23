Всех посчитали: водителей-нарушителей пропускной системы в столице оказалось 15%

Дептранс отчитался об итогах соблюдения москвичами режима цифровых пропусков. Нарушителям придут штрафы.

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Более 3,9 млн автомобилистов в Москве привязали номера своих автомобилей к цифровому пропуску, сообщается в Telegram-канале Дептранса. В среду 22 апреля с 00.00 до 19.00 по столичным дорогам передвигались 1,51 млн автомобилей, из которых 230 тысяч — без пропуска, что составило 15% всех выехавших на дорогу.

Данные машин-нарушителей обрабатывают, и владельцам выпишут штрафы в 5 тыс. рублей, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе МАДИ. К ответственности за передвижение по столице без цифровых пропусков автомобилистов привлекают по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Это статья о нарушении требований города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории столицы. Такое нарушение с использованием транспортного средства влечет штраф в размере 5 тысяч рублей.

Оформить цифровой пропуск можно на сайте mos.ru. Для передвижения в личных целях количество пропусков ограничено двумя в неделю.

В городе на сегодняшний день работает более 2500 комплексов видеофиксации, с помощью них ГИБДД и МАДИ в режиме реального времени могут проверить наличие пропуска.

Вчера мы писали, что в столице автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Но полиция также имеет право проверить пропуска вручную.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС