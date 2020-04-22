Проверка цифровых пропусков в Москве стала автоматической. Но полиция проверить тоже может

С сегодняшнего дня граждане, передвигающиеся по городу на общественном транспорте, автомобилях и мотоциклах, обязаны иметь пропуска, иначе — штраф.

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С 22 апреля начала действовать автоматическая проверка цифровых пропусков, сообщает официальный сайт мэра столицы. Оформить пропуск нужно не позднее чем за пять часов до начала поездки. Контролировать пропуска будут с помощью камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (для тех, кто передвигается на автомобиле), а также с помощью турникетов метро и валидаторов. По-прежнему проверить наличие пропуска смогут и сотрудники полиции. Пользоваться общественным транспортом можно только при наличии проездных билетов, записанных на карты «Тройка» или «Стрелка», месячного проездного билета и социальной карты. Документ обязательно должен быть привязан к цифровому пропуску. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении пропуска, всегда нужно иметь при себе.

Оформить пропуск можно тремя способами: на сайте mos.ru (там все просто), через единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77 (дозвониться практически невозможно) и с помощью СМС на номер 7377. Если остались вопросы, их можно задать по телефону: +7 (495) 539-54-54 (с мобильного на номер 3210). Дозвониться с трудом, но можно.

Если вы хотите воспользоваться услугами такси, пропуск также необходим, его проверит водитель с помощью приложения «Помощник Москвы» на своем смартфоне. Для поездок на велосипеде или мопеде тоже нужно получить пропуск.

Журналисты, волонтеры, госслужащие и другие граждане, имеющие служебное удостоверение, теперь также обязаны оформить пропуск. Им необходимо зарегистрировать номер машины либо указать номер электронной транспортной карты. Чтобы поехать на такси — получить специальный буквенно-числовой код. Для этого в заявке на портале mos.ru надо выбрать тип «Передвижение со служебным удостоверением». Правда, по телефону горячей линии журналисту не смогли ответить на вопрос, является ли пресс-карта служебным удостоверением. Зато дали ответ на другой вопрос — можно ли пользоваться рабочим цифровым пропуском в личных целях (например, в выходные для поездок в магазин или на дачу). Нельзя — в этих случаях придется оформлять разовый пропуск для личных целей.

Штраф за нарушение пропускного режима составляет 5 тыс. руб. по ст. 3.18.1 КоАП Москвы (невыполнение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции, с использованием транспортного средства). Причем власти до сих пор так и не определились, будет ли нарушивший пропускной режим водитель оштрафован один раз в день или штраф ему прилетит с каждой камеры.

И последнее — 50-процентная скидка на штрафы, связанные с нарушением пропускного режима, не распространяется.

Новые правила передвижения по Москве и Подмосковью начали постепенно вводить с 15 апреля.



Фото: Василий Кузьмичонок/ТАСС